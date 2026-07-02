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一條龍服務 新北打造追劇地圖

聯合報／ 記者林媛玲王慧瑛／新北報導
樂生療養院近年深受劇組青睞，其濃厚的時代感、完整的日治及戰後建築群，以及與世隔絕的地理環境，成為拍攝歷史劇或特殊年代氛圍的首選。圖／新北市政府提供
樂生療養院近年深受劇組青睞，其濃厚的時代感、完整的日治及戰後建築群，以及與世隔絕的地理環境，成為拍攝歷史劇或特殊年代氛圍的首選。圖／新北市政府提供

新北積極投入影視文化領域，加強戲劇行銷城市能量，吸引劇組取景，協拍出多部金獎作品。熱門拍攝景點以新北大都會公園居榜首，占地廣大，有河岸景觀及廣闊綠地，能滿足廣告、ＭＶ、電視節目等多元拍攝需求。衛福部樂生療養院舊院區因保存完整的日治時期「王字型」建築群與歷史氛圍，適合拍歷史劇、時代片或懸疑劇，詢問度也很高。

新北市新聞局統計，去年到今年六月新北協拍中心十大熱門拍攝場景，排名依序為新北大都會公園、新莊樂生療養院舊院區、板橋四三五藝文特區、淡水多田榮吉故居、淡水六塊厝漁港、金山磺港漁港、十三行文化公園、瑞芳黃金博物館、坪林廉政研習中心、八里十三行博物館。

二○二五年上映影集「如果我不曾見過太陽」在坪林廉政研習中心取景，電影「那張照片裡的我們」則在新莊樂生療養院舊院區拍攝。

今年上映的電影「NO GOOD!歐吉桑」，劇中主角午後在河濱閒聊等場景，是在新北大都會公園取景，占地廣闊的河濱綠地，呈現獨具新北日常魅力的愜意氛圍。

戲劇行銷城市能賦予建物情感與故事，透過視覺與劇情沉浸式體驗，在觀眾腦海中建立深刻的城市印象，有機會轉化成具吸引力的旅遊目的地。

新聞局長李利貞昨在市政會議做專案報告，談及五年前新北協拍中心從文化局轉到新聞局，提供製作公司與劇組一條龍服務，催生更多好作品，累計協助影視作品三八三四件次，結合「以劇找景」追劇地圖，影迷能按圖索驥朝聖，加大行銷效益及話題，展現成為影視大城的企圖心。

坪林 新北 樂生療養院

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