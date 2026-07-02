新北催促 國影二期勿再延宕

新北市府提供土地給中央興建「國家電影及視聽文化中心第二期場館」，進度牛步，市長侯友宜憂卸任前恐無法動工。近日市府與中央協調，協議將新北協拍中心納入國影二期內，中央也拋出新北代辦工程可行性。市府盼計畫別再延宕，有民代直言，若中央遲無動作乾脆市府收回自行規畫興建。

坐落新莊副都心的國影中心一、二期由市府無償撥用土地，二期的一點六公頃土地長期閒置，加上停車場需求導致經費暴增，引發地方與中央隔空交鋒。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧曾提及她積極爭取國影二期由行政院全額補助，引發藍營回批行政院早在六年前公開承諾要全額出資。

新北市新聞局長李利貞說，行政院邀集文化部與市府近期兩度開協調會，除通過文化部修正計畫，另提供製作公司與劇組服務的新北市協拍中心預計納入國影中心二期內，待會議紀錄確認後，市府會與文化部做細節討論。

據了解，六月協調會上，中央提議既然國影一期由新北市府負責興建，國影二期是否由市府來代辦工程，但國影二期計畫經費現已調整至八十三億元，且行政院過去允諾由中央全額負擔。

李利貞說，市府早已協助完成都市計畫程序，工程規畫、經費怎麼編、何時動工，主責機關是文化部，以目前協調進度，侯市長卸任前恐無動工跡象。新聞局強調，新北市府致力成為影視友善城市，國影一期出地出錢出力興建，協拍中心也曾介接劇組前往取景拍攝，若協拍中心可納入國影二期，會有更多相輔相成作用，盼計畫不要再延宕，有具體進度最重要。

議員陳世軒說，行政院前院長蘇貞昌二○二○年即承諾補助國影二期相關建設，拖了多年仍一片空地，呼籲中央若有心就拿出具體行動，若中央遲無法推動，呼籲市府將土地收回自行規畫設計影視基地，並開發地下停車場解決當地停車位不足窘境。

議員戴湘儀表示，國影二期若只當片庫、典藏與電影修復基地，僅是保存台灣電影文化的過去，若結合新北協拍中心能串聯影視協拍、人才培育、青年創作及文創產業，加大文化產業效益。

議員翁震州說，協拍中心若能進駐國影二期是好事，讓國影中心從單純展演與庫藏空間升級為全台灣影視拍攝的協調基地。