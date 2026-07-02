人屋雙老 蔣萬安四大新制加碼解困

人屋雙老問題嚴峻，北市高齡程度居六都之冠，人多、公寓老，卅年以上住宅占全市逾百分之六十七，許多長輩被迫囚居，走不出家門。市長蔣萬安宣布四大精進措施，包括補助額度再加碼、取消法定停車位免代金、外牆修繕免變更使照、違建阻礙專案拆，即起上路。

蔣萬安昨視察信義區富台社區加裝電梯成功案，表示上任後推出「都更八箭」，讓許多案子跨出一大步，包含信維整宅本月公告招商、海砂屋五七五專案首案日前簽約。

他說，北市卅年以上沒電梯的老舊公寓、住宅有八萬多棟，「老宅囚老」困境是市府迫切要解決的最後一哩路，推出電梯加碼辦，修正調整很多政策，也放寬補助條件、提高補助金額，近三年北市平均一年加裝電梯案件數，是他上任前的三倍。

蔣萬安昨再宣布四大精進措施，凡家中有六十五歲以上長輩，或育有三歲以下孩子，或行動不便身障者、中低收入戶或有長照需求，電梯裝設補助加碼提高到八成、最高四八○萬元。

此外，若加裝電梯要取消法定停車位，過去規定繳兩、三百萬元代金，很多住戶不願意，案件就此卡住，市府提出修正自治條例草案，獲議會三讀通過，未來免繳代金；另有許多市民因變更使用執照程序冗長繁瑣，放棄加裝電梯，也放寬為免變更使照。

若老舊公寓要增設電梯受到一樓既存違建影響無法施工，採專案優先查報拆除，一樓違建願配合整體美化，得提高補助比率，全力排除行政及施工障礙。

市府同步提高老舊建築外牆整修及結構補強補助，補助比率從過去五成、三百萬元至五百萬元，提升至八成、最高兩千萬元，釋出更多優惠、降低門檻、放寬條件，盼富台社區經驗能複製到更多社區。