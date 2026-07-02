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北市信義區老公寓裝電梯 長輩方便、房價漲

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市推動整維不遺餘力，信義區富台里比鄰的三個社區是指標案例，市府補助的五座電梯已完工。住戶說，整維效益多，坐輪椅長輩能輕鬆外出，房價每坪至少漲十萬元。

北市二○一五年起推動老公寓增設電梯補助，累計到上月受理一八○案申請；市長蔣萬安「都更八箭」第五箭「電梯加碼辦」，二○二三年四月上路以來累計一○三案申請，占總申請件數的百分之五十七點二，北市老舊公寓增設電梯成績穩居全國第一。

捷運永春站後方的「信義富台」、「忠孝富台」、「永春富台」三社區，屋齡近四十年，為多棟五層樓無電梯公寓社區，可建四十六座電梯，廿七件申請案有五座已完工，其餘也即將完成，成為北市大型社區增設電梯的典範。

信義富台社區增設電梯發起人陳淑嬌分享，整合住戶意見很辛苦，一三九戶逐戶拜訪，早期大家不看好，後來獲社區管委會主委陳連壽支持，終於做成。蓋電梯對長者幫助大，九十四歲婆婆出門要坐輪椅，沒電梯等於「囚牢」，現在能自在地到市場逛逛。

住戶譚伊倫表示，六年前入住時發現沒電梯，懷孕後每天擔心未來要一手抱嬰兒、一手拿推車上下樓，坐完月子就趕快著手增設電梯計畫。

她說，外界普遍認為打掉重練才叫都更，整建維護也是都更重要一環。增設電梯好處多，房價升值、建物從公寓變華廈，一坪至少漲十萬元。

電梯 房價 都更

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