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提高防災韌性 汐止區培訓1,738名防災士新北最多

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所培訓1,738位防災士，期盼能將防災量能和防災韌性深植到社區的每個角落。圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所培訓1,738位防災士，期盼能將防災量能和防災韌性深植到社區的每個角落。圖／觀天下有線電視提供

面對極端氣候，如何自主防災很重要，為了提高整體防災韌性，汐止區公所這幾年不但簽署了30多家的防災企業，培訓防災士方面的表現同樣非常亮眼，目前汐止區已經培訓了1,738位防災士，相當於大約每123位區民中，就有1位防災士，在新北市前13大人口行政區中，名列第一。

汐止區今年兩場培訓下來，大約有250位的防災士通過認證，主要是因為，根據日本阪神大地震後的統計，災難初期成功脫困的民眾中，有高達7成是靠「自助」、2成是靠社區「互助」，僅有1成是仰賴政府的「公助」，所以也成了汐止區公所推動防災士培訓最核心的理念與價值。

汐止區長林慶豐表示，目前汐止地區的防災士訓練的量能，截至目前為止，已經有受訓的防災士有1,738人，以全區約21萬人口來計算，相當於大約每123位區民中，就有1位防災士，也謝謝里長、里幹士以及防災企業，都有派人來受訓，期盼能將防災量能和防災韌性深植到社區的每個角落，後續也會持續開辦防災士培訓課程，希望有更多的市民好朋友一起加入防災士的行列。

至於在鄰里部分，汐止區崇德里這一年多下來，里內已經有28位防災士通過認證，並且在幾次的颱風大雨、或是暴雨，以及去年東山里及保新里的保全戶都安置到崇德市民活動中心的避難收容所，身為防災社區的崇德里也立即動員里內防災士協助服務。

崇德里長蘇宏杰說，防災士在里鄰社區是非常重要的，因為希望在災害來臨的時候，能夠自救，而不是等待救援、或是坐以待斃，因為當災害來臨時，或是大規模災害的時候，其實在區公所的量能來講是非常吃緊的，所以在等待救援的時候，希望能夠自救，讓傷害減到最低，多一分準備就能滅少一分災害。

汐止區公所期望透過公所及里長的帶頭示範，將防災意識從點、線、面擴散，建構社區的安全防禦網。防災士的任務在於普及防災知識，提高防災韌性，擔任居民與政府間的橋樑，災時「共助」迅速應變，協助居民迅速恢復正常生活，另外，還有21處的防災社區以及簽署的防災企業32家，防災力量深入社區、鄰里以及企業，共同建構更安全、更具韌性的生活環境。

日本 汐止 新北

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