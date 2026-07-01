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侯友宜卸任前遺憾？國影中心二期場館牛步 中央地方協調進度曝光

聯合報／ 記者林媛玲黃子騰／新北即時報導
國家電影及視聽文化中心二期工程仍延宕，圖中建物為國影一期，旁邊空地為二期土地。圖／新北市新聞局提供
國家電影及視聽文化中心二期工程仍延宕，圖中建物為國影一期，旁邊空地為二期土地。圖／新北市新聞局提供

新北市府提供土地給中央興建「國家電影及視聽文化中心第二期場館」，進度牛步，市長侯友宜憂卸任前恐無法動工。近日市府與中央協調，協議將新北協拍中心納入國影二期內，中央也拋出新北代辦工程的可行性。市府盼計畫別再延宕，有民代指，若中央遲無動作乾脆市府收回自行規畫興建。

坐落新莊副都心的國影中心一、二期由新北市府無償撥用土地，但二期的一點六公頃土地因長期閒置，加上停車場需求導致經費暴增，引發地方與中央數度隔空交鋒。民進黨新北市長參選人蘇巧慧曾提及她積極爭取國影二期由行政院全額補助，引發藍營回批行政院早在6年前公開承諾要全額出資。

新北市新聞局長李利貞表示，行政院邀集文化部與新北市府近期兩度開協調會，除通過文化部修正計畫，另提供製作公司與劇組服務的新北市協拍中心預計納入國影中心二期內，待會議記錄確認後，市府會與文化部進行細節討論。

據了解，在6月的協調會中，中央提議既然國影一期由新北市府負責興建，國影二期是否也由新北市府來代辦工程，但國影二期計畫經費現已調整至83億元，且行政院過去早已說明由中央全額負擔。

李利貞說，市府早已協助完成都市計畫程序，至於工程怎麼規畫、經費怎麼編、何時動工，主責機關就是文化部，以目前協調進度，侯市長卸任前恐無動工跡象。

新聞局強調，新北市府致力成為影視友善城市，國影一期出地出錢出力興建，協拍中心也曾介接劇組前往取景拍攝等，若協拍中心可順利納入國影二期，會有更多相輔相成作用，盼計畫不要再延宕，有具體進度最重要，地方相當關注建設進度。

新北市議員陳世軒說，蘇貞昌院長2020年即承諾補助國影二期相關建設，拖了多年仍一片空地，呼籲中央若有心要做就拿出具體行動，市民真正期待是國影二期能否盡快開發，提供更多綠地及親子休憩、藝文展演空間，若中央遲無法推動，呼籲新北市府將土地收回自行規畫設計影視相關基地，並開發地下停車場解決當地停車位不足窘境。

議員戴湘儀表示，國影二期若只當片庫、典藏與電影修復基地，僅是保存台灣電影文化的過去，若再結合新北協拍中心就能串聯影視協拍、人才培育、青年創作及文創產業，加大文化產業發展效益，呼籲文化部與新北市府以更高格局共同規畫，打造為影視產業聚落的核心據點。

議員翁震州說，協拍中心能協助影視創作找場地，若能進駐國影二期是好事，讓國影中心從單純展演與庫藏空間升級為全台灣影視拍攝的協調基地。希望未來國影中心能串聯中港大排、新莊運動公園、新莊廟街、新月橋甚至到板橋435藝文特區，將台灣電影歷史發展故事整個融合進來。

侯友宜 中央 蘇巧慧

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