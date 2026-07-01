戲劇行銷城市新北十大影視夯點洗牌 近年樂生爆紅

新北積極投入影視文化領域，加強戲劇行銷城市能量，吸引劇組取景，成功協拍出多部金獎作品。熱門拍攝景點新北大都會公園穩居榜首，占地廣大，有自然河岸景觀、廣闊綠地，能滿足廣告、MV、電視節目等多元類型拍攝需求。衛福部樂生療養院舊院區因保存完整的日治時期「王字型」建築群與歷史氛圍，適合拍攝歷史劇、時代片或懸疑劇，詢問度也很高。

新北市新聞局統計，去年到今年6月新北協拍中心十大熱門拍攝場景，排名依序是新北大都會公園、新莊樂生療養院舊院區、板橋435藝文特區、淡水多田榮吉故居、淡水六塊厝漁港、金山磺港漁港、十三行文化公園、瑞芳黃金博物館、坪林廉政研習中心、八里十三行博物館。

2025年上映的影集「如果我不曾見過太陽」是在坪林廉政研習中心取景，去年上映的電影「那張照片裡的我們」是在新莊樂生療養院舊院區拍攝，今年上映的電影「NO GOOD！歐吉桑」，劇中主角們在午後斜陽下於河濱閒聊等場景，都在新北大都會公園取景。占地廣闊的河濱綠地，大片草坪與愜意的親水空間，在電影中呈現了極具新北日常魅力的愜意氛圍。

戲劇行銷城市能賦予冷硬的建築情感與故事，透過視覺與劇情沉浸式體驗，在觀眾腦海中建立深刻的城市印象，有機會轉化成具吸引力的旅遊目的地。

5年前，新北協拍中心從文化局轉到新聞局，提供製作公司與劇組更快速服務，透過一條龍服務催生更多好作品，近年增加「以劇找景」追劇地圖，影迷能按圖索驥朝聖，加大行銷效益及話題，也展現成為影視大城的企圖心。

樂生療養院近年深受劇組青睞，其濃厚的時代感、完整的日治及戰後建築群，及與世隔絕的地理環境，成為拍攝歷史劇或特殊年代氛圍的首選。圖／新北市政府提供

新北大都會公園是全台最大的河濱公園，占地達424公頃（相當於16座大安森林公園），公園地理位置優越，橫跨三重、新莊、五股、蘆洲4個行政區。圖／新北市政府提供

位於新北市金山區的磺港漁港，是一座兼具百年傳統漁業文化、歷史人文與天然溫泉的特色漁港。圖／新北市政府提供

位於新北市金山區的磺港漁港，是一座兼具百年傳統漁業文化、歷史人文與天然溫泉的特色漁港。圖／新北市政府提供