寶可夢30周年限定活動進軍臺北 蔣萬安邀全球訓練家共襄盛舉

The Pokémon Company於1日舉辦「寶可夢30周年」啟動記者會，正式宣布30周年特別活動「PokéXciting！」將於10月在臺北市信義區盛大登場。適逢寶可夢30周年重要里程碑，The Pokémon Company攜手臺北市政府打造大型寶可夢主題展示區，帶來豐富的沉浸式體驗，邀請民眾一同歡慶寶可夢30周年。

臺北市長蔣萬安出席「日本寶可夢30周年派對啟動記者會」時，首先祝賀寶可夢30周年生日快樂。他表示，無論是大朋友或小朋友，對《寶可夢》遊戲、動畫中的經典台詞，如「皮卡丘，就決定是你了！」以及火箭隊的「哇！好討厭的感覺！」都耳熟能詳，更是許多人共同成長的美好回憶。

蔣萬安表示，自1996年首款Nintendo Game Boy遊戲問世以來，寶可夢陸續推出動畫、集換式卡牌等作品，陪伴無數玩家成長。《Pokémon GO》上市後，更掀起全球抓寶熱潮，他至今仍印象深刻，當年北投公園聚集大批玩家，成為風靡一時的盛況。

蔣萬安指出，臺北市此次與亞洲多座主要城市共同成為寶可夢30周年限定活動五大主辦城市之一。10月10日至11日國慶連假期間，信義區香堤廣場將舉辦「寶可夢大遊行」、「見面會」及「快閃展演」等系列活動，歡迎大小朋友，以及來自全臺和世界各地的寶可夢玩家、訓練家齊聚臺北，共同參與這場年度盛會。

他表示，臺北市政府非常榮幸成為本次活動合作夥伴，將全力提供各項行政協助，確保活動順利舉行。此外，《Pokémon GO》也將於7月11日至12日在捷運中山站及心中山線形公園設置主題裝置，歡迎民眾前往打卡拍照，提前感受30周年活動氛圍。

蔣萬安表示，市府將持續透過與國際品牌及重要夥伴合作，帶動臺北觀光發展，提升城市國際能見度，也讓來自世界各地的旅客享有更優質的旅遊體驗。最後，他感謝The Pokémon Company選擇臺北市作為合作夥伴，並祝福30周年系列活動圓滿成功，為全球玩家與訓練家帶來最精彩、最難忘的回憶。