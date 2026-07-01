北市驗50件生鮮蔬果 13件農藥殘留不符規定

北市衛生局今天表示，5月在北市市場、多類零售通路隨機抽樣生鮮蔬果50件檢驗，有13件農藥殘留不符規定，且有同一家美食館的芫荽、九層塔，各被驗出7項、4項農藥殘留超標。

台北市衛生局今天發布115年5月生鮮蔬果抽驗結果，隨機取樣地點包含北市的市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，進行農藥殘留檢驗，另視產品品項檢驗配醣生物鹼及重金屬鉛及鎘，這次共抽驗50件，結果有13件不合格。

衛生局依據各項產品不合格件數排列說明，包含九層塔3件；白蘿蔔、香菜各2件；青江菜、韭菜花、四季豆、辣椒、榴槤、結球萵苣各1件；各檢出1項到7項藥殘不符合「農藥殘留容許量標準」規定。

根據衛生局公布的不符規定名冊，取樣自北市士林區文昌路34號1樓越鄉美食館的香菜（芫荽），多達7項藥劑超標，產品來自彰化縣北斗鎮。同址美食館也被衛生局檢出九層塔（羅勒）有4項藥殘超標，產品來自屏東縣屏東市。

此外，取樣自北市大安區新光三越百貨股份有限公司（美麗市場新光三越鑽石塔）的「PC-辣椒f」，也有4項農藥殘留違規，產品來自雲林縣。

針對不合格產品，衛生局說，已命抽驗地點下架停售，來自外縣市，已移請所轄衛生局依法行政；另外來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，依違反食品安全衛生管理法執法。另已通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，執行停止產品供應相關規定。

衛生局補充，藥殘不合格已違反食安法，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。