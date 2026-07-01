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林口淡水五股新里7月1日上路 新北超大里走入歷史

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北最大里走入歷史，包括淡水區崁頂里新增新崁里、新市里；林口區南勢里新增新林里、力行里；林口區湖南里新增頭湖里、文湖里；五股區成功里、成泰里共同調整後新增芳洲里。圖／新北市民政局提供
新北最大里走入歷史，包括淡水區崁頂里新增新崁里、新市里；林口區南勢里新增新林里、力行里；林口區湖南里新增頭湖里、文湖里；五股區成功里、成泰里共同調整後新增芳洲里。圖／新北市民政局提供

新北林口區、淡水區及五股區將於今天實施行政區域調整，有4個里一分為三，新北最大里的稱號也將走入歷史。新北市民政局為協助市民安心因應新里別上路，已完成各項整備作業，轄區戶政事務所主動辦理下里服務，提供就近諮詢、免費換發證件及收件等便民措施，降低行政區域調整期間的洽公不便。

民政局表示，本次行政區域調整係因應地方人口成長、都市發展及生活圈變化，透過合理調整里別及服務範圍，使基層服務量能更為均衡，並讓行政服務更貼近市民生活需求，新北最大里走入歷史，包括淡水區崁頂里新增新崁里、新市里；林口區南勢里新增新林里、力行里；林口區湖南里新增頭湖里、文湖里；五股區成功里、成泰里共同調整後新增芳洲里。

為減少民眾往返奔波，林口、淡水及五股戶政事務所將於行政區域調整生效後，主動寄發通知單給調整範圍內之里民，並配合調整期程，將於社區或里內增設服務據點辦理下里服務，提供國民身分證及戶口名簿免費換發，讓市民可就近完成相關申請，總計應換發國民身分證數量約10萬4千餘張、應換發戶口名簿數量約6萬2千餘戶。

民政局提醒，行政區域調整後，「里別更新不慌張，舊證未換照樣行」，民眾持有載有原里別的國民身分證、戶口名簿及其他證件，在尚未換發前均仍有效，不影響既有權益及日常使用，亦不影響年底地方公職人員選舉投票權。市民可就近利用下里服務免費換發，也可於日後辦理戶籍異動或其他相關業務時一併申請換發，無須急於集中辦理。

配合新北市2026年里鄰調整案將於今年7月1日正式實施，新增里鄰自調整生效日起至下屆里鄰長就職前，為保障現任里鄰長於原行政區域內之合法權益，並維持基層服務不中斷及里政推動穩定，新增里、鄰將分別由原里鄰長代理至下屆里鄰長就職前，確保里鄰調整工作順利銜接，持續提供市民穩定、完善的服務。

曾在淡水警分局擔任巡官後轉任海巡分署的淡水崁頂里長吳庭岳表示，因淡海新市鎮愈來愈多人遷入，一個里的設籍人數破3萬5000人的確很驚人，分成3里，不僅里長的壓力減輕，原本里基層建設經費也因分里變成3倍，對里民而言，未來相關建設和福利也會變得更好，里民覺得多2位里長服務也很棒。

市府指出，將持續透過戶政事務所、區公所及里辦公處加強宣導，協助市民掌握行政區域調整及各項便民服務資訊，讓新里別平穩上路、戶政服務無縫銜接。

新北最大里走入歷史，包括淡水區崁頂里新增新崁里、新市里；林口區南勢里新增新林里、力行里；林口區湖南里新增頭湖里、文湖里；五股區成功里、成泰里共同調整後新增芳洲里。圖／新北市民政局提供
新北最大里走入歷史，包括淡水區崁頂里新增新崁里、新市里；林口區南勢里新增新林里、力行里；林口區湖南里新增頭湖里、文湖里；五股區成功里、成泰里共同調整後新增芳洲里。圖／新北市民政局提供

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新北市民政局將於社區或里內增設服務據點辦理下里服務，提供國民身分證及戶口名簿免費換發。圖／新北市民政局提供
新北市民政局將於社區或里內增設服務據點辦理下里服務，提供國民身分證及戶口名簿免費換發。圖／新北市民政局提供

淡水 新北 林口

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