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新北紀錄片躍上國際舞台 協助逾百導演完成作品

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今主持市政會議。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今主持市政會議。記者林媛玲／攝影

台灣紀錄片傳承多元族群文化及探討社會議題等，也記錄城市的生活與人文風貌，新北市府新聞局長李利貞今在市政會議專題報告指出，「新北市紀錄片獎」至今已協助逾百位導演完成159部紀實短片，且今年前進「2026泰國臺灣影展」，並於7月24日舉辦「新北日」專場放映活動，讓優選作品躍上國際舞台。

李利貞說明，新聞局自2021年協助影視作品3834件次，吸引國內外團隊至新北取景，更於新北協拍中心官方網站新增「以劇找景」的「追劇地圖」，串聯近3年知名影視作品及新北豐富地景，邀請民眾跟著戲劇走訪拍攝場景。

市長侯友宜提及，市府團隊持續推動各項重大建設與民生政策，並透過社群媒體、影像記錄等貼近市民的溝通方式，讓大家看見新北的成長與蛻變，新聞局也與很多影視業者一起合作，包括新北紀錄片培養出100多個導演，讓全世界都能夠看見新北市的美。

李利貞表示，新聞局近年透過社群經營及各式粉絲活動，將市政訊息轉譯為市民看得懂、願意看的內容；並以「新北校園廣告人」搭起青年創意發聲平台，透過學生視角重新詮釋新北政策，至今累計逾百件影像作品，展現青年創意能量。

李利貞強調，新北市持續因應不同年齡層需求，推動公共托育、主題式青創基地、「婚育一條龍」及高齡長期照顧等政策；隨著捷運三鶯線通車，城市路網也邁向新的里程碑。新聞局將以影像記錄新北的建設、生活與人文風貌，讓更多人看見「此時此刻，精彩新北」的城市樣貌。

李利貞 新北

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