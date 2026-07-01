夜訪女王 陳世凱讚比白天更美

二○二六野柳石光夜訪女王活動近日開幕，交通部長陳世凱昨到野柳地質公園，欣賞炫麗奪目的光雕秀、動畫秀。陳稱讚野柳地質公園晚上更有看頭，比白天更美麗，歡迎民眾來夜遊。觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，今年夜訪女王活動，六月廿八日開幕後，持續至七月十二日，每晚六時卅分至九時在野柳地質公園登場。

今年主題為「潮汐藝廊・雙后傳承」，入口區設置「潮汐藝廊」，仿真雙后披上透過全民共創產出的藝術衣裳，一旁的地境樂園用奇岩光影營造童趣時光。

俏皮公主區「公主的畫室」，將岩壁化身巨型畫布，定時展演「雙后傳承」全新動畫秀，融合在地學童的想像力與藝術大師的細膩筆觸，點燃野柳的創意火花。女王頭區「女王的畫布」，定時展演主題光雕秀，勾勒跨越古今的獨特美學。

「野柳石光夜訪女王」邁入第八年，北觀處首度與數位發展部數位產業署合作，推動全民徵件，選出六十幅作品投影於仿真雙后地景，實現「線上創作、線下展演」的融合體驗，實踐「人人都是策展人」理念。

夜訪女王門票採限量發售，每晚三千張，分六時卅分及七時卅分兩梯次入場，中間無清場。票價包含平日票二二五元、假日票二百五十元、敬老票一百五十元等票種。十二歲（含）以下孩童、身心障礙者本人及必要陪同者一名、野柳居民憑證免費入場。