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亂貼廣告清不完 形同貓捉老鼠

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市違規廣告物張貼樣態五花八門，例如黏貼在電桿、號誌桿、電箱等公有設施上，也有綁繫在電桿、號誌桿等公有設施上的廣告看板。圖／北市環保局提供
北市違規廣告物張貼樣態五花八門，例如黏貼在電桿、號誌桿、電箱等公有設施上，也有綁繫在電桿、號誌桿等公有設施上的廣告看板。圖／北市環保局提供

北市違規廣告紙常出現在公有設施如電桿、號誌桿、電箱，不只用泡棉膠黏貼，有的則是綁在上頭。清潔隊無奈，即使清除也仍會留下痕跡，張貼者會投機在同處再貼，也有人看準清潔隊周間休息空檔、周末人力較少來張貼，形同貓捉老鼠。

環保局去年清除違規廣告逾十六萬件，張貼樣態五花八門，例如黏貼在電桿、號誌桿、電箱等公有設施上，或以立體Ａ字型放置在人行道上，也有綁繫在電桿、號誌桿等公有設施上的廣告看板，甚至住家進出門上可見貼紙小廣告。

環保局環境清潔管理科長陳浩彰直言，最難處理是泡綿、雙面膠等黏膠式廣告，也有貼在不鏽鋼門、燈桿等處的開鎖服務等小貼紙，撕下來後仍有殘膠，還得再用除膠劑、刮刀反覆刮除，不只費時耗力，也可能掉漆；有些違規張貼者會找尋被清除過，仍留有痕跡的地方再貼上去。

陳浩彰說，若是在機車、腳踏車、廢棄車輛上綁繩或束帶，只需剪刀即可拆掉。綁在桿上通常是新建案，多半只在建案周邊才看得到，或安排受雇長者整天坐在那顧綁有廣告的桿子；二手成屋買賣則是小廣告居多。

清潔隊員觀察，許多民眾知道綁上桿子就會違反廢棄物清理法，只要看到清潔隊員靠近，就會趕緊把繩子解開。此外，他們所處位置若在轉角處，恐遮蔽用路人視線，是否妨害交通則由警方認定。

陳浩彰提到，清潔隊不會廿四小時無時無刻在同一地方，加上排班人力安排，不少人會趁著公務人員休假的周末出沒四處違規張貼，或為達廣告效益，專挑行政區交界處去貼。

環保局 北市 廣告

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