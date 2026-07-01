最醜風景北市違規廣告年拆16萬多件

街頭違規廣告貼滿街，北市環保局去年清除十六萬多件，前年、大前年甚至都破二十萬件，即便祭出停話仍貼不停，且多是建商、房仲業者，地政局雖也可每件最高罰至卅萬元，但近一年僅罰五件，罰的還是房仲業者廣告內容違規而非亂貼，議員要求跨局處查源頭。

北市清潔隊電洽廣告上電話並確認違規屬實，由環保局環保稽查大隊向電信公司申請停話，二○二三年至二○二五年為一三二八件、一○七一件、五八四件；若抓到違規張貼者，依廢清法罰三千六百元起跳，近三年取締漸增為四○七件、三五八件、五八七件。

環保局坦言，廢清法是「行為罰」，但亂貼者通常是工讀生，確實無法根本開罰到該廣告源頭。

環保局說，北市廣告物管理自治條例指三公尺以下範圍屬環保局，比較困擾的是，除了房仲廣告可移給地政局處理，其他如開鎖、水電、建商等類型，北市廣告物管理自治條例第卅三條要依廢清法的行為罰開罰或停話，或由所有權人主張侵權行為，較難再以相關法規移送主管機關處理。

有官員無奈，曾有稽查人員為了搜集違規廣告是哪家售屋業者等資訊，希望能藉此開罰房仲業，便佯裝要買房，去聯繫廣告上電話，也真的「約去看房子」，後來考量人身安全而不敢再如此處理。

地政局表示，二○一二年環保局與地政局共同研定「查處房仲業者違規張貼廣告標準作業程序」，去年迄今移送廿三件，其中五件裁罰是因未註明經紀業者名稱、廣告內容不實等，罰鍰各六萬元。建商因非屬地政局轄管，會依內政部訂定「不動產經紀業廣告處理原則」，將建商廣告移請公平交易委員會處理。

「棒子、蘿蔔都要給。」議員陳賢蔚認為，一定要罰源頭，才能達到嚇阻效果，也建議規畫結合鄰里布告欄，並研議納入由民間設置商業布告欄，納管商業廣告物，訂合理收費標準，民眾可接收服務資訊、業者有宣傳管道、政府也方便管理。