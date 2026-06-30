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新北青春專案今啟動 侯友宜：嚴防毒品、幫派吸收青少年

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市警察局出動大批警力準備前往稽查青少年出入場所。記者黃子騰／攝影
新北市警察局出動大批警力準備前往稽查青少年出入場所。記者黃子騰／攝影

為期2個月的暑假明天到來，為宣示保護青少年決心，新北市長侯友宜今晚至警察局啟動青春專案工作，要求市府相關局處及警局針對暑期重點營業場所進行檢查，確保青少年出入場所環境安全，讓青少年能平安健康成長，暑假結束後正常回歸校園。

新北市府表示，今年「暑期保護青少年－青春專案」自7月1日起至8月31日止，市府將發揮跨域整合力量，由教育、社政、衛生、經發、消防、工務等機關與警察局各分局共同組成核心稽查小組，透過通力合作，落實執行本次專案重點工作，維護青少年出入場所安全，降低被害情事發生。

市長侯友宜進行勤教時，感謝警方這一年來為新北市治安所做的犧牲與奉獻，讓新北治安非常穩定。尤其在打詐、掃黑，以及各項治安評比中，每次都得到中央的肯定。侯友宜說，今晚是暑假開始的第1天，在暑假2個月期間，警察局會結合各局處、各單位推動保護青少年專案。

侯友宜表示，最讓人擔憂的是毒品廣泛化以及幫派吸收青少年的問題。由於青少年對法律認知有限、容易受到誘惑，進而產生幫派犯罪甚至吸毒的情況，依托咪酯的氾濫是近年重點。新北市在兩年多前率先察覺，必須採用快速檢驗的方式，並將其列為毒品加強防範，6月7日已正式提升為一級，因依托咪酯取得相對簡單，容易造成無辜路人受害。新北市這兩年大量採購快篩試劑，大幅提升了查緝成效，也降低了該毒品對青少年的影響。

侯友宜強調，暑期的水域安全也非常重要。我們必須提醒青少年，在河川、海邊等危險區域，絕對不能貿然進行水上活動，另外打工安全、網路安全、防止人口販運與性剝削也是工作的核心重點。更要全力進行防詐宣導，阻斷青少年被吸收成為車手。侯友宜也要求警察機關常態性稽查，各局處的聯合稽查小組也要隨時出動，共同淨化環境並保護市民。

警察局長方仰寧表示，為因應學校結業式及週末到來，特別選定於各級學校放暑假首日，規劃執行青春專案稽查行動，並同步在全市各區實施擴大臨檢，警察局不僅會持續查緝毒品電子菸及吸毒駕車，防止青少年身心健康遭到傷害，也會加強打擊詐騙集團，防制青少年淪為詐團車手，以及掌握轄區內幫派分子動態並斷絕金流，維護新北市良好的治安環境。

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警車出動前往臨檢點。記者黃子騰／攝影
警車出動前往臨檢點。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜視察出勤稽查的各單位人員。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜視察出勤稽查的各單位人員。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜要求嚴防青少年接觸毒品及幫派吸收少年。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜要求嚴防青少年接觸毒品及幫派吸收少年。記者黃子騰／攝影

侯友宜 幫派 毒品 警察

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