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看見守護的力量！新北警婦幼安全創作比賽頒獎 45件作品驚豔全場

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市警察局長方仰寧與表演者唐氏症關愛者協會合影。記者黃子騰／翻攝
新北市警察局長方仰寧與表演者唐氏症關愛者協會合影。記者黃子騰／翻攝

為喚起大眾對婦女及兒少保護議題的關注，凝聚全民守護意識，新北警舉辦婦幼安全創作比賽頒獎典禮，分為國小海報創作、攝影創作及Logo創作三大類別，期盼透過創作比賽讓更多孩子從小建立正確觀念，打造更安全、更友善、更緊密的社會安全網。

新北市警局表示，婦幼安全頒獎典禮除邀請市府社政、衛政、教育等局處及民間婦女團體共襄盛舉，也邀請新北各地檢署主任檢察官到場，展現共同守護婦幼安全的決心。並由各領域專家學者組成評審團，共選出45位優秀得獎者。其中國民小學海報創作組依低、中、高年級分組評選，每一件獲獎作品背後，不僅展現創作者的想像力與觀察力，更蘊含對婦幼安全議題的理解與關懷。

為肯定得獎者投入創意與努力，新北市警局也特別將所有得獎作品集結出版成實體紀念書刊贈送得獎者，讓創作成果被保存與分享。新北警強調，婦幼安全不是單一機關的責任，而是需要社會共同參與。期盼透過創作比賽，期盼社會大眾在欣賞作品的同時，看見守護的力量，攜手打造更安全、更友善、更緊密的社會安全網。

新北市警察局長方仰寧頒發獎座給Logo比賽銀獎得獎者。記者黃子騰／翻攝
新北市警察局長方仰寧頒發獎座給Logo比賽銀獎得獎者。記者黃子騰／翻攝

新北地檢主任檢察官頒發獎狀給海報比賽低年級組佳作。記者黃子騰／翻攝
新北地檢主任檢察官頒發獎狀給海報比賽低年級組佳作。記者黃子騰／翻攝

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