夜訪女王頭成話題 遊客大排長龍只為與時間限定的繽紛女王頭合影

2026野柳石光夜訪女王活動28日開幕，交通部長陳世凱今晚前往野柳地質公園，欣賞炫麗奪目的光雕秀、動畫秀。陳世凱說，活動期間野柳地質公園晚上更有看頭，比白天更美麗，歡迎民眾來夜遊。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，今年「夜訪女王」活動，6月28日晚間開幕後，至7月12日的每晚6時30分至9點在野柳地質公園登場。今年主題為「潮汐藝廊・雙后傳承」，讓野柳地質公園宛如一座夜間地景美術館，透過聲光效果與自然地景的融合，展現科技與地質對話的魅力。

展場入口區設置「潮汐藝廊」，仿真雙后披上透過全民共創產出的藝術衣裳，一旁的地境樂園用奇岩光影營造童趣時光。

俏皮公主區「公主的畫室」，將岩壁化身巨型畫布，定時展演「雙后傳承」全新動畫秀，融合在地學童的想像力與藝術大師的細膩筆觸，點燃野柳的創意火花。

女王頭區「女王的畫布」，定時展演主題光雕秀，透過藝術家的創意筆觸，勾勒女王跨越古今的獨特美學。

「野柳石光夜訪女王」今年邁入第8年，北觀處首度與數位發展部數位產業署合作，推動「全民徵件計畫」，選出60幅作品投影於仿真雙后地景，實現「線上創作、線下展演」的融合體驗，實踐「人人都是策展人」的理念。

活動期間除了燈區與主題光雕秀外，7月2日至5日、7月9日至12日會安排街頭藝人輪番演出，透過音樂與互動表演為野柳夏夜增添活力。

陳世凱今晚6時抵達野柳地質公園，在北觀處代理處長吳建志、野柳地質公園營運單位新空間公司總經理湯錦惠陪同，走訪夜遊路線，只是因為夜幕尚未降落，未能親眼目睹如照片中的王女頭繽紛影像。

陳世凱表示，過去白天大氣好或不好的時候，都曾來過野柳地質公園，今晚則是他第一次夜訪女王頭，大多數民眾過去應該也都是在白天的時間造訪野柳，

陳世凱說，觀光署舉辦夜訪女王頭活動，用燈光秀的方式，結合大師的畫作，秀式在人女女王頭上面，歡迎民眾前來參觀。這段時間野柳地質公園晚上的時候更有看頭，比白天更美麗。

2026野柳石光夜訪女王門票採限量發售，每晚3000張，分6時30分及7時30分兩梯次入場，中間無清場。票價包含平日票225元、假日票250元、敬老票150元等票種。12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人及必要陪同者1名、野柳居民，可憑有效證明文件免費入場。

為提升入園便利性，7月4、5日和7月11、12日的下午4時至晚間9時30分，規畫停車場免費接駁服務，往返「翡翠灣停車場」與「野柳停車場」。遊客也可利用大眾運輸，搭乘往返台北、基隆及淡水的多條客運路線或台灣好行716皇冠北海岸線，在「野柳」或「野柳地質公園站」下車即可抵達會場。

野柳石光夜訪女王相關資訊，可上活動官網（https://www.yehliu-nighttours.tw）、北觀處官網（https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1）或野柳地質公園官網（https://www.ylgeopark.org.tw/）查詢。

北觀處推出2026野柳石光夜訪女王活動，交通部長陳世凱（右）今晚6時許前往參觀，但因天色未暗，未能目睹縯紛的女王頭景象。記者邱瑞杰／攝影

北觀處推出2026野柳石光夜訪女王活動，交通部長陳世凱（右）今晚6時許前往參觀，但因天色未暗，未能目睹縯紛的女王頭景象。記者邱瑞杰／攝影

北觀處推出2026野柳石光夜訪女王活動，透過投影燈光秀讓女王頭呈現繽紛炫麗的景象，吸引許多民眾前往參觀。圖／北觀處提供