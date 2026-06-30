議員會勘淡江大橋周邊 爭取動線優化與增設廁所

淡江大橋通車超過一個多月，這座跨海大橋更一舉躍升成為淡水與八里地區的全新觀光地標。為了讓前來朝聖的遊客及在地鄉親能有更舒適的環境，新北市議員鄭宇恩持續追蹤大橋周邊環境的改善進度，並在蘇巧慧委員的協助下，邀集公路局及市府各單位進行現地會勘，針對淡水端的「油車口停車場」動線及行控中心周邊的「如廁需求」取得重要進展。

鄭宇恩議員指出，目前油車口停車場與行控中心之間的整體動線規劃不夠貼近人性。為了避免民眾停好車後必須繞一大圈才能抵達人行道，在本次會勘決議中，爭取在油車口停車場開闢一個「L型的人行步道缺口」。未來民眾停妥車輛後，即可直接順暢地走上人行步道，大幅提升通行便利性與安全性。

針對民眾反映行控中心在非營業時間可能導致遊客面臨「無處如廁」的窘境，鄭宇恩議員在會勘中爭取，現階段除開放管理中心廁所外，針對目前依賴的流動廁所，鄭宇恩特別要求公路局等相關單位承諾，必須在行控中心未營業的夜間時段，留設「足夠數量的流動廁所」供遊客與民眾使用，並對撤場時間與環境維護進行嚴格把關。

鄭宇恩強調，依靠流動廁所並非長久之計，長期來看，她要求相關單位必須朝向規劃「固定式景觀廁所」的方向努力，如此一來不僅能提升清潔與維護品質，也能融入當地的美景。

除了交通動線與基礎設施的改善，鄭宇恩議員對於淡江大橋周邊的觀光發展也有更長遠的藍圖。她表示，無論是騎腳踏車、步行、停車轉乘，甚至是遊客想買涼水、伴手禮的需求，都應該被照顧到。未來行控中心及周邊廣場委外營運後，也將積極推動納入淡水、八里在地的特色農產品及文創商品銷售，讓淡江大橋不僅是一座橋，更能帶動地方經濟振興。

鄭宇恩表示，打造完美的觀光環境需要不斷微調與優化，她會持續扮演監督與推動的角色，與市府及中央單位緊密配合，讓淡水端的周邊環境越來越好，帶給鄉親與遊客最優質的公共空間。