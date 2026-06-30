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飛盤運動浪潮來襲 淡水區沙崙沙灘熱血競技

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
飛盤的核心精神除了競技，更是一種強調流汗、社交與認識新朋友的戶外潮流文化。圖／紅樹林有線電視提供
飛盤的核心精神除了競技，更是一種強調流汗、社交與認識新朋友的戶外潮流文化。圖／紅樹林有線電視提供

近年來，融合速度、團隊合作與戶外風格的飛盤運動，正以驚人速度在台灣年輕世代間崛起。致力於推廣飛盤文化的「DCM接盤俠」，此次號召將近50位熱血青年齊聚新北市淡水區的沙崙海灘，舉辦了首場結合年輕社群與熱血互動的「沙灘飛盤」體驗賽。現場大玩趣味的古惑仔主題，打破大眾對飛盤「只是公園休閒丟接」的刻板印象，將這項極具競技張力與社交魅力的運動，帶入陽光與海風交織的沙灘場景。

沙灘競技主辦單位「DCM接盤俠」負責人David Wang接受採訪時表示，這是團隊第一次嘗試舉辦沙灘飛盤活動。他直言，飛盤在台灣過去偏向小眾，但近年在年輕族群中成長快速，而沙灘飛盤更是小眾之中的全新嘗試。談到沙灘與傳統草地飛盤的差別，David特別提到「發力」與「風向」兩大挑戰，體能消耗加倍，選手在起步、奔跑時需要比平常草地上多出2倍的力道。

草地飛盤通常採7對7的七人制，而這次沙灘飛盤則採取更緊湊的五人制。沙灘飛盤爭奪賽結合了足球、美式橄欖球與籃球的運動特性。比賽中禁止任何身體接觸，且選手在接到飛盤後必須立刻停住、不能持盤走動，完全依靠靈活的傳接配合，在對方的得分區內接到飛盤即可得分，過程節奏明快且觀賞性十足。因此這次特別，看好淡江大橋完工，沙崙躍升戶外運動新潛力，沙崙的海岸線地形相較於其他地區更為平緩安全，非常適合推廣沙灘運動。便利的交通也是一大優勢，參與者搭乘淡海輕軌即可抵達。

David更展望未來指出，隨着淡江大橋的開通，往返淡水區域的交通速度比以往大幅提升。台灣擁有極其美麗且豐富的海岸線資源，沙崙海灘在交通與環境的雙重加持下，未來非常有潛力發展成更多元、更大規模的戶外運動與大型沙灘飛盤賽事基地。

從國小到樂齡 飛盤「全齡化」魅力持續發酵飛盤爭奪賽在全球發展行之有年，不僅是世界運動會（世運會）的正式競技項目，台灣的飛盤實力在國際上也表現亮眼，目前世界排名大約落在第27名。此外，在全國性的「全民運動會」中，飛盤也是各縣市激烈爭奪的焦點項目之一。

飛盤運動的種類非常多元，除了本次比賽的「飛盤爭奪」之外，還包含大眾熟知的狗狗接飛盤、飛盤高爾夫、勇氣飛盤與躲避飛盤等。其年齡層涵蓋極廣，從國小、青年到老年人，各個年齡段都能找到適合自己的飛盤項目。

DCM接盤俠強調，飛盤的核心精神除了競技，更是一種強調流汗、社交與認識新朋友的戶外潮流文化。未來團隊將持續累積經驗，嘗試舉辦更多不同形式的飛盤活動，期盼讓更多台灣民眾體驗到這項健康、熱血且充滿活力的世界級運動！

沙灘 運動 淡水

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