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汐止區仲夏音樂派對週六登場 大獎抽液晶電視

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
2026汐止仲夏音樂派對邀請大小朋友，一起到汐止區公所前廣場，聽音樂、看表演，還有機會把豐富大獎帶回家。圖／觀天下有線電視提供
2026汐止仲夏音樂派對邀請大小朋友，一起到汐止區公所前廣場，聽音樂、看表演，還有機會把豐富大獎帶回家。圖／觀天下有線電視提供

汐止區仲夏夜音樂派對就要在7月4日，也就是這個星期六下午4點登場，活動邀集在地社團與學生團體同台演出，並且特別邀請了MOMO家族的優格姐姐、檸檬哥哥現場帶動唱跳，至於大家都很期待的仲夏樂抽獎，今年最大獎是液晶電視，另外還有除濕機及藍牙耳機等多項大獎，讓大家在欣賞表演的同時，還有機會把大獎帶回家。

汐止區長林慶豐表示，今年的仲夏夜音樂派對就要在7/4日，於汐止區公所前廣場舉行，活動非常精彩，有在地社團以及12所學校，和最受歡迎的MOMO哥哥姊姊，即將和大家見面，今年仲夏樂抽獎活動獎品非常豐富，頭獎是液晶電視、二獎是除濕機，三獎是最受小朋友歡迎的藍牙耳機，還有電動牙刷、電風扇，好禮獎不完，記得當天要投入摸彩券，就有機會把大獎抱回家。

最令人期待的抽獎活動，也會在晚間熱力登場，民眾只要追蹤按讚「汐止區公所-水返腳大小事」粉絲專頁並且完成打卡，就可以獲得摸彩券，投入抽獎箱就可以參加抽獎，活動現場將於晚上6點開始，不定時抽出幸運觀眾。

活動當天除了音樂演出，現場還有由各協辦單位設計的趣味宣導活動，「仲夏音樂派對」免費入場，這個星期六下午4點，精彩節目接力登場，歡迎大小朋友，一起到汐止區公所前廣場，聽音樂、看表演，還有機會把豐富大獎帶回家。

汐止 派對 音樂

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