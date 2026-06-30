瑞芳區瑞峰橋除鏽更新 提升通行安全品質

為提升橋梁安全與延長使用年限，新北市養護工程處進行「瑞峰橋除鏽更新工程」，工期預計持續三個月。施工期間將採分階段施作，封閉一側人行道，呼籲民眾行經施工路段時配合現場交通指引，共同維護施工及通行安全。

瑞芳區瑞峰橋為地方重要聯外橋梁，長年受到日曬雨淋及潮濕環境影響，橋體鋼構及塗裝逐漸老化，因此市府養工處進行除鏽更新作業，透過鋼構除鏽、防蝕塗裝等工程，提升橋梁耐久性，降低鏽蝕造成的安全風險，確保民眾通行安全。

施工期間，橋梁一側人行道將暫時封閉，並協調周邊交通動線。其中，OK便利商店對面的計程車停車格，也將於施工期間配合工程使用，請駕駛人及用路人留意現場公告及交通引導，避免影響施工進度與交通秩序。

當地龍鎮里長林文清與爪峰里長簡明慧皆表示，橋梁維護是基礎建設的重要工作，雖然施工期間可能造成部分不便，但完成後將有效提升橋梁整體安全及景觀品質，提供民眾更安心、舒適的通行環境，也感謝地方居民與用路人的理解與配合，共同支持公共工程順利推動。