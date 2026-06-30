北市動物之家志工守護浪浪近20年 3000小時不離不棄

台北市動保處今天表示，動物之家志工團隊每年累計服務時數逾2萬小時，截至今年共獲衛福部志願服務獎章1金、3銀、10銅殊榮，獲獎志工「小葦」銅牌背後3000小時，為收容動物點亮翻轉命運希望。

動保處下午透過新聞稿表示，台北市動物保護處動物之家志工長期投入收容動物照護工作，以實際行動陪伴流浪犬貓等待幸福歸宿；志工團隊每年累計服務時數逾2萬小時，無論晴雨始終不懈，積極協助動物照護、社會化訓練及認養推廣，成為毛孩等家路上最溫暖力量。

憑藉長年無私奉獻與卓越服務表現，動保處說明，動物之家志工截至今年止，已榮獲衛生福利部志願服務獎章共計1面金牌、3面銀牌及10面銅牌，這不僅展現志工們關懷生命熱忱，更彰顯出守護流浪動物無私精神。

動保處表示，依據志願服務獎勵辦法，志工服務時數累計達3000、5000及8000小時以上，可分別申請銅牌、銀牌與金牌獎，統計民國112年至114年度期間，已累計有10名志工獲得衛福部志願服務獎勵殊榮，分別榮獲4面銀牌獎及7面銅牌獎。

在今年度獎勵申請中，動保處提到，動物之家再次迎來佳績，積極為表現傑出志工們申請了1金（銀牌晉升）、3銅（新進）獎項。

其中，獲獎志工「小葦」表示，自97年加入志工至今近20年，這面銅牌背後的3000小時，是她對生命不離不棄堅持；期間積極投入傷病貓醫療中途，至今照顧超過300隻幼貓並陪伴重症老貓尊嚴安寧，期盼能持續以實際行動，為收容動物點亮翻轉命運希望。

動保處表示，這份執著正是動物之家所有志工縮影，數千個日子裡默默付出，不僅是對受表揚個人的最高肯定，也為社會注入溫暖的正能量；期盼藉由獲獎志工故事拋磚引玉，吸引更多喜愛動物的民眾投入志願服務，攜手翻轉更多毛孩命運。

為持續擴大動物保護量能，動保處表示，今年度第2次志工招募預計將於8月至9月辦理，相關招募簡章及報名資訊將公告於官網志工招募專區（https://reurl.cc/Wb5yZO），歡迎所有滿懷熱血、喜愛動物且志同道合民眾踴躍加入志工行列，為翻轉流浪動物命運共同努力。