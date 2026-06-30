平均70歲仍熱心服務 貢寮區11位績優鄰長獲表揚

貢寮區公所今(30)日舉辦「115年里鄰長行動服務知能研習暨績優鄰長表揚活動」，邀集各里鄰長共同參與研習，並公開表揚11位長期熱心服務地方的績優鄰長。貢寮區鄰長平均年齡約70歲，許多人多年來默默投入社區服務，成為區里事務運作不可或缺的重要力量。

今年共有11位績優鄰長接受表揚，每位都是長期深耕地方、默默付出的典範。區公所也期盼未來持續與里鄰長攜手合作，凝聚地方向心力，共同為貢寮居民提供更完善、更貼心的服務。

貢寮區長柯建輝表示，鄰長是基層治理最重要的角色，也是里長推動各項工作的最佳助手，平時協助政令宣導、關懷鄰里、災害通報及各項公共事務，對地方發展貢獻良多。此次研習除提升服務知能外，也向鄰長們說明最新的鄰長福利調整內容，讓大家更了解相關權益。

區公所希望透過研習課程強化鄰長服務能力，提升行政效率，同時藉由公開表揚，感謝績優鄰長長年無私奉獻，鼓勵更多人持續投入社區服務，共同打造更安全、溫暖且宜居的生活環境。