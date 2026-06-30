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暑假體驗牽罟捕魚、賞金山蹦火仔 7/1開放報名

中央社／ 新北30日電

新北市政府暑假將推出「三萬金文旅」系列活動，帶民眾走訪北海岸，體驗萬里牽罟、三芝石滬修復，欣賞金山磺火捕魚蹦火仔傳統漁法，7月1日中午12時開放網路免費報名。

全球僅存的金山蹦火仔漁業已傳承百年，漁民利用電石（俗稱磺石）加水產生乙炔氣體點燃，瞬間產生強烈火光與聲響，吸引具趨光性的青鱗魚躍出水面，2015年登錄為新北市民俗文化資產。

新北市文化局今天新聞稿指出，7月12日、8月1日及8月9日將推出「行旅導覽體驗」，先帶領民眾午後漫步金山魚路古道，隨後至萬里體驗牽罟捕魚，享用道地漁夫餐小卷米粉，晚間再一同在海岸旁，親眼目睹令人震撼的蹦火船演示，全程透過導覽員解說，讓民眾體會在地文史風采。

接著8月15日及8月29日推出2場三芝石滬修復暨淨灘體驗，將前往三芝後厝里或新庄里石滬，配合潮汐時間在午後至日落前，用雙手守護自然生態。文化局補充，此活動有服務學習時數3小時認證，歡迎在學學生報名。

文化局表示，系列活動7月1日中午12時起在官網（https://reurl.cc/bd1GKM）開放免費報名。「行旅導覽體驗」每場次32人，「三芝石滬修復交流體驗」每場次90人，額滿為止。

金山 文化局 萬里

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