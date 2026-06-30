新北中和警驟逝 議長慰問家屬允助爭取最優撫卹

捷運三鶯線今通車，國民黨新北市長參選人李四川今也出席通車典禮活動，他受訪表示，今天很高興是三鶯線通車的日子，他要謝謝朱立倫市長當時三環三線的推動，也感謝侯市長接棒八年把它完成，市政就是一棒接一棒，今天通車是各界在前線同仁努力把它完成。

2026-06-30 10:22