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新北中和警驟逝 議長慰問家屬允助爭取最優撫卹
新北市中和分局警員陳旻群日前連續執勤17小時後不幸驟逝，令警界不捨。新北市議會議長蔣根煌今天前往慰問家屬、致贈慰問金，並強調將全力協助爭取最優渥撫卹。
新北市警察局中和分局今天發布新聞，蔣根煌今天前往板橋殯儀館弔唁，慰問陳旻群家屬。蔣根煌說，基層警察工作高壓、不分晝夜，健康與權益須受到更妥善保障，他承諾議會將成為基層員警最強大後盾，將持續關注並擴大協調警友會、社會善心團體等資源，給予遺屬最實質支持，並協助爭取最高額度的優渥撫卹。
從警17年的南勢派出所警員陳旻群，22日上午6時上班後，接連處理毒駕、打架糾紛等，辦案過程雖已過下班時間，但因派出所案件繁多，他主動留下將嫌犯送達地檢署完成案件，直至晚間11時許才下班返家休息，隔天卻傳出心因性休克離世，享年45歲。
中和分局日前發起募款助辦理後事，也在臉書發出悼念文向陳旻群致敬。分局強調已深切檢討，將嚴格要求主管，遇到下班仍需繼續處理案件情況，須即時調度其他警力進行接替、落實勤休轉換，避免再出現類似情事。
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