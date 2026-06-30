聽新聞
0:00 / 0:00
搭北捷一機搞定！蔣萬安宣布Apple Pay等可免解鎖「秒嗶」進站
北捷進入新里程碑，7月1日起，雙北轄內台北捷運除三鶯線外，將全面開放國內、外信用卡及已綁定信用卡的手機行動支付感應閘門，包含外界敲碗多年的Apple pay，北市長蔣萬安下午宣布捷運多元支付新政，每日通勤人數將達兩百萬人的乘客都能受惠。
蔣萬安今天下午出席多元支付全面啟用記者會表示，7月1號開始，民眾只要是Apple Pay、Google Pay等綁定國內外絕大部分信用卡，就可以嗶手機進站。另外持蘋果手機就可以黑屏過閘，也就是不用解鎖，不用開、喚醒螢幕就可以直接黑屏過閘。
蔣說，今年剛好是北捷第一條捷運線通車30周年。他記得當年第一條捷運線通車，當時他念書搭捷運，一開始是一張「薄薄一片藍色的乘車卡」，後換成藍色代幣，現變成QRcode乘車碼，一路走來代表的是，北捷搭乘不僅是票證形式的轉變，更重要是不斷追求乘車最佳化體驗的決心。
蔣萬安說，所以市府去年10月就完成各車站閘門全面更新、硬體提升，今年1月也宣布透過QRcode乘車碼跟台新合作信用卡測試，一切非常順利，接著今天正式宣布，明天7月1號包括Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定絕大多國信用卡都可以感應快速通過閘門。
蔣說，iPhone手機不用喚醒螢幕、解鎖，直接靠近閘口就快速通過，這項服務已經跟上國際趨勢，就像很多朋友到日本觀光，可以用一支手機快速通過地鐵站口，今天台北市也可以提供這樣方便快速有效率的服務，讓所有國外旅客都可享受「一機在手、快速通關，一機搞定」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。