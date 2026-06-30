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北捷「奇幻童話號」彩繪列車登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北大眾捷運股份有限公司

北捷運公司為營造更友善的親子搭乘環境，即日起，「2026奇幻童話號」於板南線上線行駛，透過充滿童趣與創意的車廂設計，打造移動的童話世界，陪伴大小朋友展開充滿想像力的捷運旅程。

臺北捷運公司表示，今年彩繪列車以「奇幻童話號」為創意主題，6節車廂分別融入「小紅帽」、「白雪公主」、「三隻小豬」、「桃太郎」、「阿拉丁神燈」及「西遊記」等耳熟能詳的經典故事，橫跨東西方文化元素，旅客搭乘捷運時可感受閱讀樂趣與魅力，開啟探索未知的奇幻旅程。

7月4日下午2時至4時，國父紀念館站將舉辦「奇幻童話號 快閃派對－北捷親子童樂會」。現場安排童話角色快閃舞蹈演出、童話角色拍照區，以及免費小小童話變裝體驗，讓小朋友變身迷人公主或英勇騎士。

當天超人氣大明星「捷米」與北捷親子友善大使「麻吉貓」也將驚喜現身，陪伴大小朋友共度奇幻時光；凡自行變裝或配戴童話元素到場的小朋友，還有機會獲得限定好禮。

此外，當天搭乘捷運參加活動的民眾，只要現場出示「台北捷運Go」App的國父紀念館站出站紀錄，即可至服務台免費領取「捷運點20點」。數量有限，送完為止。

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北捷 西遊記

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