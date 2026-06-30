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檢警大範圍搜索雙北及刑事局等警機關 約談多人查洩密案

新北敬老愛心卡7/1起擴增至600點

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市因應超高齡社會來臨，為了鼓勵長者及身心障礙者外出，並增進健康促進及社會參與，敬老愛心卡從7月1日起，由原來的480點擴增為600點，同時新增 YouBike 2.0E電輔車前30分鐘免費，以鼓勵長輩走出家門，增加運動機會，估計有82萬長者及18萬身障者，合計百萬人受惠。至於使用方式，完全不變，不需要趕在7月1日靠卡，只要當月有使用扣點，600點數即會自動匯入。

新北市社會局長李美珍表示，敬老愛心卡除原先可搭乘北北基市區公車、雙北捷運外，陸續擴大使用於臺鐵、桃園機場捷運、計程車、YouBike等多元交通服務。115年元月起進一步開放國民運動中心、國道客運、市立聯合醫院及29區衛生所等項目；2月再提高計程車與臺鐵單趟額度、臺鐵並擴大起訖站範圍；7月起更將 480 點加碼至 600 點，並開放YouBike2.0E電輔車前30分鐘免費，以鼓勵長輩走出家門、增加社會參與及運動機會。

社會局老人福利科長張艾寧補充，由於近日網路流傳許多誇大或AI變造敬老卡梗圖和留言，強調在7月1日一定要去搭公車或捷運，重新刷卡才會有600點進來，各公所或老福科也屢接獲長輩電話詢問，市府澄清並非事實。新北市的敬老愛心卡目前樣式維持不變，使用方式也不變，7月起凡當月第一次使用扣點時，600點數即會自動匯入，不用趕在7月1日當天出門。

聚傳媒

臺鐵 YouBike 北北基

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