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貢寮水T藝術節開展...600件水T飄揚百年水梯田 澳底造船廠也成展場

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／新北即時報導
2026貢寮水T藝術節今天開展，新設山海雙展區，邀請民眾在山風、稻田、水聲與藝術之間，重新認識貢寮山海之美。圖／主辦單位提供
2026貢寮水T藝術節今天開展，新設山海雙展區，邀請民眾在山風、稻田、水聲與藝術之間，重新認識貢寮山海之美。圖／主辦單位提供

東北角夏季大地節慶，2026貢寮水T藝術節今天開展，新設山海雙展區。主展區以百年水梯田為核心，呈現水T與地景交織的山村風景。第二展區以閒置造船廠空間為場域，透過當代藝術、空間裝置與在地文化交融，展開另一種屬於澳底漁港的藝術對話。

農業部農村發展及水土保持署台北分署2024年以自然工法，協助新北市貢寮區雞母嶺水梯田復育景觀工程，營造生物友善棲息環境。

貢寮水T藝術節今年邁入第6屆，今年由新北市品味貢寮創生協會主辦，觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、新北市政府農業局擔任指導單位。農保署台北分署長蔡金龍、東北角管理處秘書陳福隆及新北市農業局、黃金博物館和在地學校、社區夥伴代表，共同出席今天的開展儀式。

開場活動現場由花格格故事劇團，創作「遇見雞母嶺之水梯田大冒險」兒童話劇拉開序幕，展出知名阿波羅畫廊畫家李澤藩、冉茂芹、劉洋哲的田野畫作，澳底百年信仰中心仁和宮媽祖也來參展。導覽完成後，所有來賓享用「雞母嶺野餐組」，在看山、看海、看藝術的絕美水梯田上，體驗「阿松商行」特製的在地風味美食。

主辦單位表示，「水T」取「T」與「梯」同音，象徵水梯田。「水」與台語的「美」諧音，代表貢寮山海之間的自然美感與地方故事。今年水T藝術節除了主展區「遇見雞母嶺」，更首度延伸至澳底漁港旁的「全興造船廠園區」。

今年參展陣容更多元，包含貢寮澳底百年信仰中心仁和宮、阿波羅畫廊、在地畫家與繪本作家、公視「浩克漫遊」節目、有故事的素人投稿者，以及貢寮所有小學及幼兒園學童也共同創作水T，讓孩子們的童言童語與地方想像成為水梯田間最動人的風景。

展覽會場也規畫多項吸睛打卡與親子體驗活動，包括新北偏鄉傳奇「花格格故事劇團」，特別為雞母嶺創作的兒童劇「遇見雞母嶺之水梯田大冒險」、戶外裝置藝術、展區探索問答、水T拼貼手作DIY、梯田畔風味野餐、RECA遮陽氣球海，以及在地平凡日常風土市集等，邀請民眾在山風、稻田、水聲與藝術之間，重新認識貢寮山海之美。

主辦單位表示，2026貢寮水T藝術節展期至7月5日，活動售票與限量體驗已於Accupass平台上架，邀請民眾走進雞母嶺水梯田與澳底漁港，上山吹風、下海看藝術，相關資訊可至臉書「品味貢寮」粉專（https://www.facebook.com/gongliaoway）查詢。

2026貢寮水T藝術節今天開展，新設山海雙展區，邀請民眾在山風、稻田、水聲與藝術之間，重新認識貢寮山海之美。圖／主辦單位提供
2026貢寮水T藝術節今天開展，新設山海雙展區，邀請民眾在山風、稻田、水聲與藝術之間，重新認識貢寮山海之美。圖／主辦單位提供

2026貢寮水T藝術節今天開展，新設山海雙展區，邀請民眾在山風、稻田、水聲與藝術之間，重新認識貢寮山海之美。圖／主辦單位提供
2026貢寮水T藝術節今天開展，新設山海雙展區，邀請民眾在山風、稻田、水聲與藝術之間，重新認識貢寮山海之美。圖／主辦單位提供

2026貢寮水T藝術節今天開展，新設山海雙展區，邀請民眾在山風、稻田、水聲與藝術之間，重新認識貢寮山海之美。圖／主辦單位提供
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2026貢寮水T藝術節今天開展，新設山海雙展區，邀請民眾在山風、稻田、水聲與藝術之間，重新認識貢寮山海之美。圖／主辦單位提供
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