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影／台北捷運多元支付 7月1日起全面啟用 iPhone免喚醒解鎖
台北市長蔣萬安今天出席由台北捷運及台新銀行共同主辦的「多元支付全面啟用」記者會，宣布自7月1日起，台北捷運全面開放國内外信用卡及已綁定信用卡的手機行動支付感應閘門，旅客無須購票、免儲值，持手機或信用卡可直接感應進出站，蔣萬安也現場拿手機親自示範。
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7月1日起捷運全線閘門全面支援Visa、Mastercard、JCB、Discover Network和Diners Club International等國際信用卡組織，亦可使用簽帳金融卡及電子錢包，例如Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 等行動支付進站。此外，同步Apple Pay使用者可從「錢包」App中啟用Apple「快速交通模式（ECP）」，之後僅需將 iPhone 靠近閘門感應區即可通過，無需解鎖或將裝置喚醒；若iPhone電量耗盡，已啟用「快速」模式的旅客，仍可搭乘大眾運輸並完成付款。
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