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友善海洋標章7/1開放申請 海保署盼降低環境負荷

中央社／ 高雄30日電

海保署推動的「友善海洋標章」將於明天開放受理申請，若產品使用海廢再生料比例達5%以上，並提具第三方查驗報告，就能申請標章，盼藉此降低海洋環境負荷。

海洋委員會海洋保育署今天說明，「友善海洋標章」旨在透過法制化管理與第三方科學查證，為實質含有海廢再生料的商品，建立可追溯的綠色履歷，引領國內產業健全接軌國際減塑與淨零碳排趨勢。

海保署透過新聞稿指出，依據「海洋委員會推動友善海洋標章作業要點」，申請友善海洋標章的商品，其所使用的海洋廢棄物再生料比例必須達5%以上，申請人須提具由第三方機構執行的查驗報告，始得申請標章。

海保署長陸曉筠表示，友善海洋標章依不同級距的海廢料添加比例，授予不同的標章等級，有銅、銀、金、白金等4種等級，同時在商品上標示QR Code揭露資訊，使消費者與採購端了解商品所使用的海廢再生料情形。

海保署指出，海洋廢棄物處理已逐步向「源頭治理、在地轉譯至高值化應用」的循環經濟閉環模式建構，期盼藉推動友善海洋標章，鼓勵業者發展友善海洋商品，降低海洋環境負荷，並建立友善海洋商品標示供民眾選購。

海保署補充，友善海洋標章新申請案審查費每件新台幣500元、證書費每件160元，有效期限為3年，前20件申請案可免審查費，將於7月1日起正式開放受理申請，相關資訊可至「友善海洋標章資訊平台」查詢。

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