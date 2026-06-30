新北三鶯線今通車 侯友宜：下任市長有責任完成各項捷運建設

新北捷運三鶯線將於今天下午2時正式通車，為新北首條自辦中運量捷運系統，今於鶯歌車站外舉行通車典禮，由新北市長侯友宜、行政院長卓榮泰共同主持，侯友宜表示，三鶯線歷經7年多施工，克服疫情及原物料上漲等挑戰，如期完成通車，也讓新北捷運營運里程突破108公里。他並喊話，新北還有7條捷運持續興建，「下一任市長有責任完成各項捷運建設」。

捷運三鶯線即日起至8月31日試營運期間，民眾持電子票證進出站刷卡即可免費搭乘。三鶯線全線共12座車站，自頂埔站延伸至鶯桃福德站，全長14.29公里，可望讓土城、三峽、鶯歌往返台北市通勤時間縮短約20分鐘。隨著三鶯線通車，新北市捷運營運里程達108公里、90座車站，均居全國第一。

侯友宜表示，三鶯線順利通車，要感謝市民支持、市府第一線同仁及工程團隊的努力，也感謝中央挹注經費，以及歷任市府團隊共同投入建設。他指出，三鶯線是新北首條自辦中運量捷運，施工期間歷經疫情、缺工缺料及原物料上漲等挑戰，並跨越國道、台鐵及大漢溪等重大工程，歷經7年多施工終於如期完成，也兌現6月底通車承諾。

侯友宜指出，新北市8年來已完成環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線等4條捷運路線，目前仍有7條路線持續興建中，「下一任市長有責任完成各項捷運建設」，持續推動捷運建設，朝189公里捷運路網、171座車站目標邁進。

國民黨新北市長參選人李四川表示，市政建設是一棒接一棒，感謝歷任市府及第一線工程人員共同努力，讓三鶯線順利完工。他表示，未來將持續推動三鶯線延伸桃園八德、中和光復線、五股輕軌、汐東線、環狀線東環段延伸深坑及萬大樹林線等捷運建設，完善新北軌道路網。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧則表示，三鶯線正式通車是「新北的大喜事」。她表示，自2017年起持續協助爭取中央補助及推動工程，包括爭取三鶯線納入前瞻基礎建設計畫、中央補助經費，以及推動鶯桃路段電纜地下化等工作。她強調，三鶯線是中央與地方共同努力的成果，感謝歷任總統、行政院長及新北市府團隊共同完成建設，未來也將持續推動三鶯線延伸桃園八德及其他捷運路網建設。

新北市捷運局指出，三鶯線串聯土城、三峽及鶯歌三大行政區，沿線可連結新北市美術館、鶯歌老街及三峽老街等觀光景點，通車後將帶動地方交通、觀光及產業發展，也象徵新北捷運建設邁入新的里程碑。

捷運三鶯線今早舉行通車典禮，與會貴賓進行大合照。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今天出席三鶯線通車典禮，感謝中央、地方及工程團隊共同完成建設。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右一）、國民黨新北市長參選人李四川（右二）今出席捷運三鶯線通車典禮。記者張策／攝影