快訊

台積電及聯發科領軍台股收漲1,126點 6月高低差距達6,212點

高鐵台北站啟用塵封20年「神秘通道」 估尖峰日加速一萬人離站

要官校畢業生明敵我意識 賴總統：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵南港站泡沫溢流路面 北市環保局開罰6000元

中央社／ 台北30日電

台灣高鐵南港站泡沫設備昨天不明原因放射並溢流至周邊路面。台北市環保局表示，已確認沒有環境污染疑慮，並依違反廢棄物清理法處6000元罰鍰，及求償代為清除費用。

台北市消防局昨天下午獲報，高鐵南港站的機房泡沫設備不明原因放射，造成大量泡沫布滿市民大道與忠孝東路間巷道路面，隨即派員到場協助清理，同時現場拉起封鎖線，配合協助警方交管。

台北市環境保護局今天發布新聞稿表示，與台灣高鐵公司了解後，發現是消防設備故障，造成泡沫流入側溝，再滿溢至路面。當下除消防單位協助處理外，高鐵公司也同步調度水車、環保局同時調派沖洗溝泥車、洗街車清理。

環保局表示，後續確認白色泡沫屬水溶性物質，沒有造成環境污染疑慮，但仍須投入人力、車輛及機具，確保道路及側溝環境恢復正常，因此依違反廢棄物清理法第27條規定，裁處台灣高鐵新台幣6000元罰鍰，並依污染者付費原則求償代為清除費用約4.5萬元。

環保局提醒，各事業單位應落實設備巡檢及環境管理，避免因設備故障或操作疏失造成環境影響，如發生突發性污染情形，應立即採取必要防護措施並通報，共同維護市容環境品質。

高鐵 廢棄物 環保局

延伸閱讀

高鐵出包害南港滿街泡沫…消防設備故障 北市環保局開罰5萬元

高鐵南港站泡沫溢流300平方公尺 疑消防設備管線破裂

學校泡在水裡！豪雨重創屏東校園38所學校受損 災損逾1760萬

影／中市大里新建案旁出現「天坑」 水公司：工地挖地基拉斷水管

相關新聞

新北三鶯線今通車 侯友宜：下任市長有責任完成各項捷運建設

新北捷運三鶯線將於今天下午2時正式通車，為新北首條自辦中運量捷運系統，今於鶯歌車站外舉行通車典禮，由新北市長侯友宜、行政院長卓榮泰共同主持，侯友宜表示，三鶯線歷經7年多施工，克服疫情及原物料上漲等挑戰，如期完成通車，也讓新北捷運營運里程突破108公里。他並喊話，新北還有7條捷運持續興建，「下一任市長有責任完成各項捷運建設」。

三鶯線通車 李四川細數未來新北捷運路網規劃

捷運三鶯線今通車，國民黨新北市長參選人李四川今也出席通車典禮活動，他受訪表示，今天很高興是三鶯線通車的日子，他要謝謝朱立倫市長當時三環三線的推動，也感謝侯市長接棒八年把它完成，市政就是一棒接一棒，今天通車是各界在前線同仁努力把它完成。

捷運三鶯線通車 朱立倫謝侯友宜、李四川：堅持讓夢想實現

新北捷運三鶯線今正式通車。新北市前市長朱立倫表示，感謝市長侯友宜接棒後堅持到底帶領市府團隊克服無數工程挑戰，讓三鶯線順利完成、正式通車，看到一棒接一棒，讓新北持續進步，這正是公共建設最珍貴的價值。

七月新政 北市第二胎以上 準公托免月費

雙北七月多項新政上路，兩地敬老愛心卡點數從每月四百八十點加碼至六百點，北市強化托育補助，成為全國首個第二胎起公托、準公托月費零負擔的城市，北市房屋首次取得建築能效標示第一級以上，不論新舊、住宅或商辦，均可享房屋標準單價減價百分之五租稅優惠。

蔣萬安都更推五七五專案招商 首案簽約

北市長蔣萬安推都更八箭，其中「五七五專案」招商首案「內湖康樂街公辦都更案」昨簽約。因被鑑定為海砂屋，蔣說，該案展現社區共識與凝聚力，落實公辦都更「自助人助、公私協力」，拚二○三三年完工，是北市都更新里程碑。

新北開放 大型重機停路邊收費機車格

為回應大型重機族停車需求，新北市交通局昨宣布，七月一日起全面開放全市一萬六千餘格路邊收費機車格供大型重機停放，讓大型重機停車選擇更彈性、使用更便利，新北成為全國少數全面開放大型重機使用路邊收費機車格的直轄市之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。