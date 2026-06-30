高鐵南港站泡沫溢流路面 北市環保局開罰6000元

台灣高鐵南港站泡沫設備昨天不明原因放射並溢流至周邊路面。台北市環保局表示，已確認沒有環境污染疑慮，並依違反廢棄物清理法處6000元罰鍰，及求償代為清除費用。

台北市消防局昨天下午獲報，高鐵南港站的機房泡沫設備不明原因放射，造成大量泡沫布滿市民大道與忠孝東路間巷道路面，隨即派員到場協助清理，同時現場拉起封鎖線，配合協助警方交管。

台北市環境保護局今天發布新聞稿表示，與台灣高鐵公司了解後，發現是消防設備故障，造成泡沫流入側溝，再滿溢至路面。當下除消防單位協助處理外，高鐵公司也同步調度水車、環保局同時調派沖洗溝泥車、洗街車清理。

環保局表示，後續確認白色泡沫屬水溶性物質，沒有造成環境污染疑慮，但仍須投入人力、車輛及機具，確保道路及側溝環境恢復正常，因此依違反廢棄物清理法第27條規定，裁處台灣高鐵新台幣6000元罰鍰，並依污染者付費原則求償代為清除費用約4.5萬元。

環保局提醒，各事業單位應落實設備巡檢及環境管理，避免因設備故障或操作疏失造成環境影響，如發生突發性污染情形，應立即採取必要防護措施並通報，共同維護市容環境品質。