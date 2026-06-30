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台北大稻埕夏日節7/25登場 蜘蛛人無人機煙火合演

中央社／ 台北30日電

台北市觀傳局今天表示，「2026大稻埕夏日節」7月25日至8月15日在大稻埕碼頭及延平河濱公園登場。局長余祥說，首度將國際IP蜘蛛人、無人機與煙火結合，開幕與壓軸演出2場。

暑期到來，觀傳局發布「2026大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日，在大稻埕碼頭及延平河濱公園登場資訊，攜手索尼影業的蜘蛛人合作展演。

余祥說，大稻埕夏日節是台北最具指標性的夏日活動，今年首度推出「國際IP×煙火×無人機」展演，將在7月25日開幕、8月15日壓軸場的晚間8時登場，由無人機展演搭配煙火秀，展開總長20分鐘的煙火燈光饗宴，蜘蛛人將在原版電影配樂下，穿梭於台北城夜空。

她也推薦，8月5日晚間8時登場的平日主題煙火，施放時長從往年的6分鐘加碼至8分鐘，結合造型煙火、交叉扇形煙火、工藝級八重芯煙火，展現「一發煙火、層層綻放」的藝術效果，還有長滯空垂柳煙火，都將帶來耳目一新的視覺體驗。

余祥說，每場煙火秀都有搭配音樂表演，今年邀請溫蒂漫步、甜約翰Sweet John等多組金曲級與超人氣音樂人接力登台；8月1日下午也將在永樂廣場推出在地音樂盛宴及IP活動，為老城與潮流融合。

觀傳局補充，活動現場及迪化街區，屆時也將設置9米巨型蜘蛛人氣偶、全長180公尺主題水岸光廊等裝置，還有結合大稻埕復古建築與在地元素的「復古顛倒屋」互動裝置，在地商家也將推出優惠活動。

大稻埕 蜘蛛人 台北

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