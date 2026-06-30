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三鶯線通車 李四川細數未來新北捷運路網規劃

聯合報／ 記者張策林媛玲／新北即時報導
捷運三鶯線今通車，國民黨新北市長參選人李四川及民進黨參選人蘇巧慧今都出席通車典禮。記者潘俊宏／攝影
捷運三鶯線今通車，國民黨新北市長參選人李四川及民進黨參選人蘇巧慧今都出席通車典禮。記者潘俊宏／攝影

捷運三鶯線今通車，國民黨新北市長參選人李四川今也出席通車典禮活動，他受訪表示，今天很高興是三鶯線通車的日子，他要謝謝朱立倫市長當時三環三線的推動，也感謝侯市長接棒八年把它完成，市政就是一棒接一棒，今天通車是各界在前線同仁努力把它完成。

李四川表示，三鶯線也有保留要接桃園八德，可串連到桃園機場，另對於五股輕軌、中和光復線、汐東線、民生汐止線，從東環段延伸到深坑，這些都是往後我們需要努力。

李四川說，為來新北還有萬大樹林線一期預計2027年會完成，二期還要繼續施工；環狀線南北環是台北市施工，地點位於新北市，因此雙北會互相合作來完成。

今有媒體詢問先前蘇巧慧委員在臉書發文搶三鶯線功勞一事，李四川則說，今天是三鶯線通車高興的日子，他對蘇巧慧委員的做法不予置評。

國民黨新北市長參選人李四川今出席通車典禮，與新北市長侯友宜並肩而坐。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席通車典禮，與新北市長侯友宜並肩而坐。記者張策／攝影

三鶯線 李四川 新北

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