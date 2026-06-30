三鶯線通車 李四川細數未來新北捷運路網規劃

捷運三鶯線今通車，國民黨新北市長參選人李四川今也出席通車典禮活動，他受訪表示，今天很高興是三鶯線通車的日子，他要謝謝朱立倫市長當時三環三線的推動，也感謝侯市長接棒八年把它完成，市政就是一棒接一棒，今天通車是各界在前線同仁努力把它完成。

李四川表示，三鶯線也有保留要接桃園八德，可串連到桃園機場，另對於五股輕軌、中和光復線、汐東線、民生汐止線，從東環段延伸到深坑，這些都是往後我們需要努力。

李四川說，為來新北還有萬大樹林線一期預計2027年會完成，二期還要繼續施工；環狀線南北環是台北市施工，地點位於新北市，因此雙北會互相合作來完成。

今有媒體詢問先前蘇巧慧委員在臉書發文搶三鶯線功勞一事，李四川則說，今天是三鶯線通車高興的日子，他對蘇巧慧委員的做法不予置評。