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基隆文觀局邀地方文化工作者接力 開辦夏日活動探索基隆城市紋理

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為冒險者公會-邀大家化身城市冒險者，自由選擇任務，展開一場屬於自己的基隆探索行動。圖／基隆市文觀局提供
基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為冒險者公會-邀大家化身城市冒險者，自由選擇任務，展開一場屬於自己的基隆探索行動。圖／基隆市文觀局提供

基隆市文化觀光局今年7月至8月間，將以地方文化工作者接力形式，以「基隆超展開」為核心概念，展開不同敘事的文化體驗路徑，讓參加民眾在移動、參與與交流的過程中，重新感受基隆這座城市的文化紋理。

文觀局今天表示，結合見書店、星濱山共創工作室這兩處文化基地，串聯各行動團隊，展開不同敘事的文化體驗路徑。7月18日首先在七堵公有市場2樓，以孩子為主角的金孫市集，7月19日的金孫修煉手冊，透過戲劇走讀的方式，讓在地阿媽帶金孫一起探索在七堵的一天。

8月第一天由見書店與阿普蛙工作室夢幻聯動，攜手打造一座期間限定的「冒險者公會」，邀請參與者化身城市冒險者，展開一場屬於自己的基隆探索行動。

8月7日則由星濱山共創工作室、小獸書屋及海嶼足跡的林炫辰合作安排從正濱漁港串接中正公園到廟口的6小時體驗，搭配文創商品「基隆痛包」，透過特製Zine，展開各種探索。

文化觀光局長江亭玫表示，「基隆超展開」除了指城市文化的多樣性與意料之外的可能性，更強調其活動本身所蘊含的大量協作與串聯。邀請各位市民透過一連串活動，在移動、參與與交流的過程裡，重新感受基隆這座城市的文化紋理。

文觀局提供活動場次及費用相關資訊，今天上午11時起開放民眾報名參加。

7月18日10:00-14:00 金孫市集：免費

7月19日10:00-12:30、15:00-17:30 金孫修煉手冊，每1場次400元

8月1日15:00-17:30、18:30-21:00 冒險者公會：免費（須事先報名）

8月7日10:00-18:00 基隆裡路：翻開港都的腹內，收費400元

基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為冒險者公會-透過遊戲化方式引導，讓這些小小行動，成為市民參與城市的起點。圖／基隆市文觀局提供
基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為冒險者公會-透過遊戲化方式引導，讓這些小小行動，成為市民參與城市的起點。圖／基隆市文觀局提供

基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為基隆裡路-海嶼足跡林炫辰義二路街區走讀。圖／基隆市文觀局提供
基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為基隆裡路-海嶼足跡林炫辰義二路街區走讀。圖／基隆市文觀局提供

基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為基隆裡路-星濱山共創工作室正濱漁港走讀。圖／基隆市文觀局提供
基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為基隆裡路-星濱山共創工作室正濱漁港走讀。圖／基隆市文觀局提供

基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為金孫修煉手冊-自在探索、認識地方，和我們生活的地方慢慢相熟。圖／基隆市文觀局提供
基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為金孫修煉手冊-自在探索、認識地方，和我們生活的地方慢慢相熟。圖／基隆市文觀局提供

基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為冒險者公會-由見書店與阿普蛙工作室夢幻聯動，攜手打造期間限定的「冒險者公會」。圖／基隆市文觀局提供
基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為冒險者公會-由見書店與阿普蛙工作室夢幻聯動，攜手打造期間限定的「冒險者公會」。圖／基隆市文觀局提供

基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為基隆裡路-小獸書屋廟口走讀。圖／基隆市文觀局提供
基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為基隆裡路-小獸書屋廟口走讀。圖／基隆市文觀局提供

基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為金孫修煉手冊-孩子們透過濕式顏料一起玩玩材質與肌理的創作。圖／基隆市文觀局提供
基隆市文化觀光局開辦文化體驗活動，圖為金孫修煉手冊-孩子們透過濕式顏料一起玩玩材質與肌理的創作。圖／基隆市文觀局提供

觀光局 基隆 文創

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