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高齡綠色療育環境 北市西湖里辦文創媽祖活動 長輩走入社區五感參與

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市內湖區西湖里長黃俊隆(左)表示，高齡化社會來臨，社區照顧已不再只是提供服務，更重要的讓長者有參與感、歸屬感與幸福感。近年里內持續推動「一里一日照」及「西湖綠色廊道」計畫。圖／西湖里長辦公室提供
北市內湖區西湖里長黃俊隆(左)表示，高齡化社會來臨，社區照顧已不再只是提供服務，更重要的讓長者有參與感、歸屬感與幸福感。近年里內持續推動「一里一日照」及「西湖綠色廊道」計畫。圖／西湖里長辦公室提供

北市邁入超高齡，推動高齡友善、綠色療育環境及在地文化永續，北市內湖區西湖里今舉辦「文創媽祖孤挺花計畫」記者會，結合媽祖文化、孤挺花文創設計、西湖綠色廊道及高齡療育理念，打造兼具文化傳承、健康促進與社區共好的創新行動，吸引社區居民企業代表等參與。

西湖里長黃俊隆表示，高齡化社會來臨，社區照顧已不再只是提供服務，更重要的讓長者有參與感、歸屬感與幸福感。近年里內持續推動「一里一日照」及「西湖綠色廊道」計畫，希望透過綠色空間營造、園藝療育、社區陪伴及文化活動，讓長者走出家門、走入社區， 在自然與人群互動中維持身心健康，實踐健康老化與在地安老目標。

本次活動以「媽祖花孝心行動-替長輩走一段信仰路」為核心概念，透過象徵祝福與希望的孤挺花，結合媽祖文化蘊含的慈悲關懷，串聯西湖里多年推動的綠色療育，包括西湖好田、療育心田、456綠地、金玉桂花園、仙樹公園及西湖金緣綠廊等空間，逐步建構西湖里的綠色療育生活圈，進而推廣一里一日照，讓長輩照顧長輩，自在安老。

黃俊隆說，民眾、長輩參與活動可以透過視覺、嗅覺及五感參與，引導認識植物療育、文化陪伴及高齡友善環境的重要價值，也展現社區溫暖互助與世代共融的精神。尤其參與活動的長者在植物創作與互動過程中，展現出豐富的生命經驗與活力，也讓社區居民看見綠色療育對延緩失能與提升生活品質的重要價值。

本計畫同時呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，涵蓋健康與福祉(SDG3)、 優質教育(SDG4)、永續城鄉(SDG11)及夥伴關係(SDG17)等核心精神，並透過社區參與、企業ESG 資源連結及在地文化推廣，共同打造兼具環境永續、文化傳承與社會關懷的支持系統。

媽祖 文創 北市

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