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明天上路！新北敬老愛心卡增至600點 秒懂點數如何自動匯入

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
敬老愛心卡從7月1日起從480點擴增為600點，並新增YouBike 2.0E電輔車前30分鐘免費。圖／新北社會局提供
敬老愛心卡從7月1日起從480點擴增為600點，並新增YouBike 2.0E電輔車前30分鐘免費。圖／新北社會局提供

因應超高齡社會來臨，新北市府為鼓勵長者及身心障礙者外出，敬老愛心卡從7月1日起從480點擴增為600點，並新增 YouBike 2.0E電輔車前30分鐘免費，預計持敬老卡82萬人及愛心卡18萬人共高達百萬人受惠。也提醒民眾，使用方式完全不變，無須趕在7月1日靠卡，只要當月有使用扣點，600點數就自動匯入。

新北市社會局長李美珍表示，敬老愛心卡除原先可搭乘北北基市區公車、雙北捷運外，陸續擴大使用於臺鐵、桃園機場捷運、計程車、YouBike等多元交通服務。

115年元月起進一步開放國民運動中心、國道客運、市立聯合醫院及29區衛生所等項目；2月再提高計程車與臺鐵單趟額度、臺鐵並擴大起訖站範圍；7月起更將 480 點加碼至 600 點，並開放YouBike2.0E電輔車前30分鐘免費，以鼓勵長輩走出家門、增加社會參與及運動機會。

社會局老人福利科長張艾寧說，因近日網路流傳許多誇大或AI變造敬老卡梗圖和留言指在7月1日一定要去搭公車或捷運，重新刷卡才會有600點，也屢接獲長輩電話詢問，市府澄清並非事實。

老人福利科說明，新北市的敬老愛心卡目前樣式維持不變，使用方式也不變，7月起凡當月第一次使用扣點時，600點數即會自動匯入，不用趕在7月1日當天出門。

敬老愛心卡從7月1日起從480點擴增為600點，並新增YouBike 2.0E電輔車前30分鐘免費。圖／新北社會局提供
敬老愛心卡從7月1日起從480點擴增為600點，並新增YouBike 2.0E電輔車前30分鐘免費。圖／新北社會局提供

YouBike 敬老卡 北北基 新北

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