捷運三鶯線通車 朱立倫謝侯友宜、李四川：堅持讓夢想實現

新北捷運三鶯線今正式通車。新北市前市長朱立倫表示，感謝市長侯友宜接棒後堅持到底帶領市府團隊克服無數工程挑戰，讓三鶯線順利完成、正式通車，看到一棒接一棒，讓新北持續進步，這正是公共建設最珍貴的價值。

朱立倫在臉書發文指出，看著三鶯線正式通車，心中充滿感動，也充滿感謝。一條捷運從規畫、核定、設計、動工到完工，往往需要十多年時間。三鶯線也是如此。在他擔任新北市長期間，全力爭取中央核定、完成規畫設計，並在2016年正式動工，希望讓土城、三峽及鶯歌地區的鄉親，早一天擁有安全、便利的捷運生活。今天，這個夢想終於實現了。

朱立倫說，特別感謝侯友宜接棒後堅持到底，帶領市府團隊克服無數工程挑戰，讓三鶯線順利完成、正式通車。也要感謝副市長，當年與他一起為新北捷運建設四處奔走、協調推動，打下重要基礎，並在動工後，強力督導整個工程的進度。更要向所有參與三鶯線建設的工程人員、規畫設計團隊、施工夥伴、公務同仁，以及一路支持、耐心等待的市民，獻上最深的敬意。

朱立倫說，因為有大家的付出，這條捷運才能一步一步，從藍圖變成現實。一條捷運，不只是交通建設，更承載著一座城市的未來，串連產業、帶動發展，也縮短了人與人之間的距離。看到一棒接一棒，讓新北持續進步，這正是公共建設最珍貴的價值。恭喜三鶯線正式通車，也祝福每一位搭乘的市民，平安、順心，迎向更美好的新北。