三鶯線通車帶動地方期待 議員籲加速泰板輕軌審查

新北捷運三鶯線今天正式通車，除為三峽、鶯歌地區交通帶來新里程碑，也讓地方再度關注泰板輕軌規畫進度。板橋民代指出，浮洲人口持續成長，捷運需求日益增加，盼中央盡速核定浮洲支線規畫，落實交通平權。新北市捷運局則表示，泰板輕軌可行性研究目前仍由交通部審查中，預計7月完成修正後再提報中央審議。

新北市議員劉美芳表示，三鶯線順利通車，是新北軌道建設的重要里程碑，也證明重大交通建設能帶動地方觀光、文化與產業發展，她樂見三鶯線正式營運，但也認為板橋浮洲地區不能永遠只是捷運路網中的「經過」，應成為真正被服務的區域。

她指出，近年浮洲地區人口持續增加，區內有台灣藝術大學、華僑高中、浮洲合宜住宅及周邊產業聚落，居民通勤、就學及就醫需求日益增加，浮洲支線早已不是地方期待，而是攸關地方發展與生活品質的重要交通建設，具有高度必要性與急迫性。

劉美芳質疑，其他縣市條件相近的軌道建設近年陸續獲中央核定甚至完工通車，包括台中捷運綠線延伸段、高雄岡山路竹延伸線及桃園捷運藍線等，審查速度都明顯快於泰板輕軌及浮洲支線規畫，「真的讓人懷疑，是不是因為政治顏色不同，就可以一拖再拖？」

她也表示，三鶯線此次獲中央核定通車，令人不禁疑問相關預算是否原先規畫用於浮洲支線，若真如此，為何浮洲支線至今仍沒有具體進展，呼籲中央儘速完成相關審查，讓板橋浮洲居民也能享有完善軌道運輸服務。

對此，新北市捷運局副局長鄭智銘表示，當初泰板輕軌規畫時，地方對浮洲延伸路線仍有不同意見，因此目前計畫已預留未來延伸機制，規畫內容涵蓋板橋浮洲地區，並預留岔軌，可配合地方未來發展再向樹林方向延伸。

鄭智銘表示，目前泰板輕軌仍處於可行性研究階段，交通部今年2月已第5次函復審查意見，新北市預計7月完成報告修正後再提報交通部審議；待可行性研究獲中央核定後，將接續辦理綜合規畫作業，預估綜合規畫核定後約7年可完工。

捷運局指出，泰板輕軌全長約10.4公里，規畫14座車站及1座機廠，路線自五股泰山線終點站延伸，行經塭仔圳重劃區、板橋浮洲都市計畫區，並串聯板橋、土城及中和交界地區，可轉乘捷運新莊線、板南線、萬大中和線及台鐵，未來有助提升新北西南區公共運輸路網完整性。