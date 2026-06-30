蔣萬安都更推五七五專案招商 首案簽約

北市長蔣萬安推都更八箭，其中「五七五專案」招商首案「內湖康樂街公辦都更案」昨簽約。因被鑑定為海砂屋，蔣說，該案展現社區共識與凝聚力，落實公辦都更「自助人助、公私協力」，拚二○三三年完工，是北市都更新里程碑。

「終於盼到了，都更等好久！」住戶蔡姓婦人說，先前經歷過一次整合沒成功，此次市府推五七五專案後，終於整合成功，當年買房後才發現是海砂屋，每天住不安心，如今終於簽約，盼早點有新家。

蔣萬安昨出席內湖康樂街一百三十六巷公辦都更案簽約時表示，市府推動五七五專案，只要海砂屋等危險建物列管整合過半就會派專員進場協助都更，協助住戶財務試算、了解權利義務等，加速推動程序。他上任三年半，北市都市更新報核案量，是他就任前二點四倍，內湖更是四點二倍。

暐傑建設董事長辜耀興說，預計投入約二十二億元，以「東湖之水、城市綠巢」為設計核心，以綠廊串聯、鄰里客廳及城市降溫三大策略，打造山水環抱的城市節點。

另，興隆A整宅住戶先前陳情質疑「五七五專案」，「迅行劃定危險建築」未納入。都發局回應，該專案今年四月起擴大受理對象，興隆A整宅推都更，原實施者已在六月撤案，後續社區欲申請「五七五專案」，須鑑定屬耐震能力不足而有明顯危害公共安全認定，自主整合意願逾百分之五十即可申請。