七月新政 北市第二胎以上 準公托免月費

雙北七月多項新政上路，兩地敬老愛心卡點數從每月四百八十點加碼至六百點，北市強化托育補助，成為全國首個第二胎起公托、準公托月費零負擔的城市，北市房屋首次取得建築能效標示第一級以上，不論新舊、住宅或商辦，均可享房屋標準單價減價百分之五租稅優惠。

為推動友善育兒，七月一日起北市加碼友善托育補助，送準公托最高補助八千元，家長月費負擔僅需兩千五百元，第二胎以上，不論送公托、準公托月費全免。預計九月起，將推出新生兒「八小時免費臨托券」，提供設籍北市新生兒家庭申請。

民進黨議員簡舒培質疑，公托還是得靠抽籤，第二胎免費能有多少家庭受惠？「口號喊得很響亮，實際受益者恐怕很少」，連第一胎都進不到公托，第二胎能進的更少，應從公托量能著手，才能滿足供需。

國民黨議員詹為元說，物價飛漲，生活壓力大，為讓市民想生又敢生，市府首推第二胎公托免費，降低育兒支出，讓北市家長更願意生第二胎。議員李明賢說，延續免費營養午餐、托嬰減工時政策後，持續推出托育補助措施，有助解決少子化困境。

因應極端氣候，北市七月一日也率先全國推出建築能效減稅新政。若房屋首次取得建築能效標示第一級、第一加級（近零碳建築）或第零級（淨零建築），不論新舊房屋、住宅或商辦，均可享房屋標準單價減價百分之五租稅優惠。

鄰近的新北市也從明天起陸續推動十項新措施，包括敬老卡加碼至六百點，新增YouBike二點○Ｅ電輔車前三十分鐘免費優惠，鼓勵長者及身心障礙者走出家門，達到健康老化、活躍老化目標。

輪狀病毒疫苗補助對象七月起納入早產兒，完善嬰幼兒健康防護網絡；九月起補助低收及中低收入戶長者接種二劑帶狀疱疹疫苗，補助條件是六都最優，估有八千名長者受惠。