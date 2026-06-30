新北開放 大型重機停路邊收費機車格

為回應大型重機族停車需求，新北市交通局昨宣布，七月一日起全面開放全市一萬六千餘格路邊收費機車格供大型重機停放，讓大型重機停車選擇更彈性、使用更便利，新北成為全國少數全面開放大型重機使用路邊收費機車格的直轄市之一。

交通局停車營運科長王昶閔說，除原已開放板橋、新店地區六萬八千餘格路邊機車格外，交通局今年三月及五月起陸續擴大開放部分行政區的路邊收費機車格供大型重機停放，累計有近五千輛大型重機停放使用，有助紓解停車需求，也提升停車空間使用效率。

七月一日起將再擴大開放三峽、鶯歌及汐止等尚未納入試辦範圍的行政區路邊收費機車格，大型重機騎士可在新北各行政區依需求選擇路邊收費機車格停放，能減少尋找車位的時間和交通干擾。大型重機停放於路邊收費機車格，收費方式比照大型重機專用停車格，採計次收費，每四小時三十元。

交通局提醒，大型重機停放機車格時，車身不得超出格線範圍；若車身較長可跨二格停放，仍須停妥於格線範圍內。

民團肯定政策方向讓停車環境變友善，雖開放全市收費機車格，但郊區收費格有限，盼未來能進一步全面開放所有機車格。

台灣機車路權促進會理事長黃柏岳表示，新北此次全面開放路邊收費機車格，讓大型重機在各行政區停車規則一致，是朝保障大型重機停車權益邁出重要一步，消除重機騎士因跨區停車時規定不同造成的困擾。

黃柏岳也指出，目前開放僅限於收費機車格，以板橋為例，收費格多集中在新埔、江子翠等捷運站周邊，郊區收費格相對少，大型重機騎士多前往山區、郊區騎乘，「很少有人會騎大型重機到捷運站停車再轉乘捷運」，熱門商業區需求未必最高，反而郊區因收費格稀少，騎士仍只能停汽車格。