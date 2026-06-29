快訊

鄭英耀請病假缺席教委會？教育部發聲「無關健康因素」：已獲召委同意

美光代理商遭檢調搜索調查？青雲公告說明：對財務業務無重大影響

市場盯台積電7月中旬法說 全球半導體與台股風向球

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水區福佑宮捐800斤平安米 攜手實物銀行關懷弱勢

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
福佑宮捐民生物資給實物銀行，希望可以透過公所平台，來幫助需要的居民。圖／紅樹林有線電視提供
福佑宮捐民生物資給實物銀行，希望可以透過公所平台，來幫助需要的居民。圖／紅樹林有線電視提供

淡水老街上的淡水媽祖廟福佑宮，準備了民生物資共有800斤的白米及麵線，要捐給淡水區公所的實物銀行，淡水福佑宮表示，日前在廟裡所辦理的媽祖聖誕法會當中，有許多的祭拜平安米，在法會之後，希望捐贈給新北市淡水實物銀行裡，藉由區公所的平台給需要幫助的弱勢民眾。

這次廟方捐助許多白米，而這一包包的白米上頭也是廟方推出的媽祖平安米，象徵保平安，廟方表示，這一次所捐出800斤的白米，希望可以透過公所平台，來幫助需要的居民。

淡水區長表示，福佑宮長年投入公益慈善不遺餘力，發揚媽祖慈悲為懷的理念，並多次獲評為本市績優宗教團體，將媽祖慈悲救苦的精神實踐於現代社會，過去公所實物銀行也針對淡水生活困苦的弱勢提供生活物資，而這次捐出的白米上頭有淡水媽版本的白米更能夠有保平安的象徵意義，若有需求，區公所也會透過實物銀行來提供協助，來幫助更多需要的民眾。

淡水 媽祖 公益

延伸閱讀

照顧弱勢學童幸福呷飽 竹市持續推動呷熊飽餐食券

攜手伊甸守護銀髮 TEL台灣捐車助長照

新北1老街沒人逛？他見大樓笑喊「名字有問題」：難怪掰掰

攜手伊甸守護銀髮 TEL台灣捐車助長照

相關新聞

中和警值勤17小時猝逝 時力主席王婉諭要求侯友宜補足3500警力

新北市中和分局1名從警17年的陳姓警員，日前執勤17小時後突然猝逝。時代力量黨主席王婉諭與台灣前進陣線議員參選人今天上午至新北市政府前，要求新北市府提出補足3500名警力缺口的具體預算，並痛批市長侯友宜「今天公祭、明天忘記。」

新北7月起全面開放大型重機停路邊機車格 1.6萬格可停

大型重機爭取停車權益，新北市交通局宣布，7月1日起全面開放全市1萬6千餘格路邊收費機車格供大型重機停放，讓大型重機族停車選擇更彈性、使用更便利，新北市也成為全國少數全面開放大型重機使用路邊收費機車格的直轄市之一。

參訪新莊响仁和鐘鼓廠　李四川讚揚職人精神讓世界看見新北之光

國民黨新北市長參選人李四川今天下午至新莊响仁和鐘鼓廠參訪，李四川讚揚响仁和傳承三代的職人精神，並強調這是新北市珍貴的文化資產，他承諾未來會將新北的在地文化資產與觀光深度結合，吸引國內外觀光客前來，讓世界看見新北之光。

遭假借名義協辦活動 林珍羽嚴正聲明：如涉損名譽 將追究法律責任

民眾黨北市議員林珍羽近日接獲多位在地居民及社會大眾反映，有網路社群平台有人以「林珍羽」名義宣傳活動，並將她列為「協辦單位」。林珍羽今天重申，她本人從未授權、亦未參與該項活動，亦未同意擔任任何協辦角色，該活動與本人及本人辦公室毫無關聯。

找高金素梅站台挨酸票太多　李四川批蘇巧慧：反對禁伐補償修法

國民黨新北市長參選人李四川今午參訪新莊响仁和鐘鼓廠，被問及關於美麗島電子報民調顯示鄭麗文訪美後國民黨新北市支持度下滑，到現在未跟鄭合體是否擔心影響選情。李四川表示中央黨部對所有候選人都有輔選計畫，會按照中央的計畫來進行。

新店公所旁海砂屋都更動工…新北今年第3案開工 核定量逼近去年全年

新北市新店區公所站附近一處海砂屋都市更新案日前舉行開工動土典禮，象徵自主更新重建再添一例。新北市都更處表示，本案為今年第3件海砂屋都市更新開工案，今年截至6月底已核定4件海砂屋都更案，已接近去年全年核定6件的成果，顯示海砂屋更新推動量能持續提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。