淡水區福佑宮捐800斤平安米 攜手實物銀行關懷弱勢

淡水老街上的淡水媽祖廟福佑宮，準備了民生物資共有800斤的白米及麵線，要捐給淡水區公所的實物銀行，淡水福佑宮表示，日前在廟裡所辦理的媽祖聖誕法會當中，有許多的祭拜平安米，在法會之後，希望捐贈給新北市淡水實物銀行裡，藉由區公所的平台給需要幫助的弱勢民眾。

這次廟方捐助許多白米，而這一包包的白米上頭也是廟方推出的媽祖平安米，象徵保平安，廟方表示，這一次所捐出800斤的白米，希望可以透過公所平台，來幫助需要的居民。

淡水區長表示，福佑宮長年投入公益慈善不遺餘力，發揚媽祖慈悲為懷的理念，並多次獲評為本市績優宗教團體，將媽祖慈悲救苦的精神實踐於現代社會，過去公所實物銀行也針對淡水生活困苦的弱勢提供生活物資，而這次捐出的白米上頭有淡水媽版本的白米更能夠有保平安的象徵意義，若有需求，區公所也會透過實物銀行來提供協助，來幫助更多需要的民眾。