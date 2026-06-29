遭假借名義協辦活動！林珍羽嚴正聲明：如涉損名譽將追究法律責任
民眾黨北市議員林珍羽近日接獲多位在地居民及社會大眾反映，有網路社群平台有人以「林珍羽」名義宣傳活動，並將她列為「協辦單位」。林珍羽今天重申，她本人從未授權、亦未參與該項活動，亦未同意擔任任何協辦角色，該活動與本人及本人辦公室毫無關聯。
林珍羽也發出正式聲明表示，她的服務處已就此事展開蒐證，如查證屬實涉及冒用姓名、損害名譽、不當收費或其他不法行為，將依法追究相關法律責任，絕不寬貸。
林珍羽今天也在臉書表示，她的服務處於6月26日下午15時許，接獲民眾來電告知，她遭該活動主辦單位列為「協辦單位」。她的服務處隨即於同日16時許洽詢場地方，為何未經授權即將本人服務處列為協辦單位，並當場要求立即撤除相關標示。
林珍羽說，該爭議活動內容不僅冒用她姓名、擅自掛名協辦，更嚴重損害在地文化聲譽，對她長期投入經營、珍視地方情感與民眾信任造成傷害，她對此深表遺憾，並予以嚴正譴責。
此外，林珍羽也提到，她的服務處也接獲反映，該不明人士假借上述活動之名，向參與攤商收取超額費用，涉嫌損害攤商權益、影響地方商家信譽，她對此情形，也同表嚴正關切與譴責。
對此，林珍羽在正式聲明如下:
一、本人林珍羽未曾授權任何個人或團體以本人姓名或本人服務處名義舉辦、協辦、宣傳上述活動,亦未參與該活動之策劃、執行或背書。
二、該活動經本人服務處提出質問及要求後，理應立即全面撤除一切冒用本人姓名及服務處名義之標示與宣傳內容，也請有心人士勿肆意連結傳播、混淆視聽。
三、該活動已對大稻埕在地文化造成負面影響，本人嚴正譴責此種冒用公眾人物名義、混淆視聽之不當行為。
四、針對該不明人士向攤商收取超額費用一事，本人在此呼籲相關人士即刻全額返還攤商所收取之費用，並提醒受影響攤商保留相關收據、匯款紀錄等證據，以利後續追償與法律程序進行。
五、凡以假借本人或本人服務處名義邀約合作、收取費用、要求提供個人資料或為其他目的之訊息，均與本人無關，請社會大眾務必提高警覺，審慎核實後再行回應，以免權益受損。
六、本人服務處已就此事展開蒐證，如查證屬實涉及冒用姓名、損害名譽、不當收費或其他不法行為，將依法追究相關法律責任，絕不寬貸。
特此聲明。
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