遭假借名義協辦活動！林珍羽嚴正聲明：如涉損名譽將追究法律責任

民眾黨北市議員林珍羽近日接獲多位在地居民及社會大眾反映，有網路社群平台有人以「林珍羽」名義宣傳活動，並將她列為「協辦單位」。林珍羽今天重申，她本人從未授權、亦未參與該項活動，亦未同意擔任任何協辦角色，該活動與本人及本人辦公室毫無關聯。

林珍羽也發出正式聲明表示，她的服務處已就此事展開蒐證，如查證屬實涉及冒用姓名、損害名譽、不當收費或其他不法行為，將依法追究相關法律責任，絕不寬貸。

林珍羽今天也在臉書表示，她的服務處於6月26日下午15時許，接獲民眾來電告知，她遭該活動主辦單位列為「協辦單位」。她的服務處隨即於同日16時許洽詢場地方，為何未經授權即將本人服務處列為協辦單位，並當場要求立即撤除相關標示。

林珍羽說，該爭議活動內容不僅冒用她姓名、擅自掛名協辦，更嚴重損害在地文化聲譽，對她長期投入經營、珍視地方情感與民眾信任造成傷害，她對此深表遺憾，並予以嚴正譴責。

此外，林珍羽也提到，她的服務處也接獲反映，該不明人士假借上述活動之名，向參與攤商收取超額費用，涉嫌損害攤商權益、影響地方商家信譽，她對此情形，也同表嚴正關切與譴責。

對此，林珍羽在正式聲明如下: