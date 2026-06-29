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觀天下感恩祭最終回 汐止區幸運兒抱走電視、除濕機

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
抽獎活動大禮等你帶回家，歡迎有網路需求的民眾踴躍參加。圖／觀天下有線電視提供
抽獎活動大禮等你帶回家，歡迎有網路需求的民眾踴躍參加。圖／觀天下有線電視提供

觀天下有線電視舉辦的感恩祭豪禮活動，只要申辦網路就有機會中大獎，第三波、也是這次活動最終回，已經在攝影棚直播抽獎，抽出五月份的幸運得主，2位幸運的用戶分別抽中了65吋的電視跟除濕機，第一時間到門市領獎都很開心，也預告接下來依舊有抽大獎的好康活動，如果有辦網路需求，把握機會，也許下一個幸運兒就是你。

兩位超級幸運的用戶，分別得到大獎「65吋液晶電視」以及「除濕機」，中獎人在第一時間接獲通知後，就興奮的前往門市辦理領獎手續，由觀天下有線電視公司總經理親自將提貨券頒給幸運得主，臉上洋溢著藏不住的喜悅，他們也說申辦網路，沒想到竟然能幸運中大獎，也肯定申辦的網路品質，訊號很強很穩。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，從3月起到5月連續三個月舉辦申辦寬頻抽家電的感恩祭豪禮活動，幸運得主分別獲得65吋液晶電視、除濕機，來領獎的得主也很肯定公司的網路，很感謝用戶參與這次的活動，對公司的網路有信心，也很滿意，所以接下來從7月開始到12月，接下來每個月一樣，只要申辦寬頻就可以參加抽獎，獎品是以MacBook為主，歡迎有網路需求的民眾踴躍參加。

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