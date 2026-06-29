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汐止火車站前廣場環境多負評 議員要求改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止火車站廣場架設監視器，希望民眾可以發揮公德心，讓環境越來越好。圖／觀天下有線電視提供
汐止火車站廣場架設監視器，希望民眾可以發揮公德心，讓環境越來越好。圖／觀天下有線電視提供

汐止火車站是汐止重要的門面，不過長期以來有環境髒亂以及遊民問題，引起民眾反感，所以新北市議員白珮茹也在議會總質詢中要求改善，目前廣場已經加強清潔工作，並且裝設監視器，近期廣場整體環境已經有明顯改善。

新昌里長林碧霞說，汐止火車站每天出入的人很多，製造的髒亂也很多，甚至有些遊民晚上都在廣場睡覺，有時候會撿資源回收物堆放，也有一些老人家，早上會到廣場坐，也會到對面逛市場，然後買便當來吃，但是便當盒都亂丟，這次很感謝新北市議員白珮茹協助改善，並且增設了監視器，現在環境衛生改善很多，變乾淨。

新北市議員白珮茹表示，因為市民長期以來不斷向服務處投訴，火車站前廣場很髒亂，便當盒、垃圾丟滿地，很感謝環保局在公車候車亭後方架設監視器，希望針對行為人開罰，也讓長期以來的髒亂問題，在大家的重視之下，可以有更好的改善，也很感謝清潔隊的配合，這陣子一直來巡邏，也希望大家發揮公德心，把垃圾帶回家，一起維護環境整潔，讓汐止門面越來越好。

汐止 火車站 白珮茹

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