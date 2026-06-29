礦山藝術季文化行旅開跑 小小導覽員說山城故事

新北市瑞芳區「礦山藝術季」舉辦多年，吸引大批國內外遊客與深度文化愛好者，今年的「2026礦山藝術季」文化行旅也從即日起開放報名，今年以「路徑」為主題，規劃三大主題路線，帶領民眾深入探索金瓜石與水湳洞的人文風貌。其中最受矚目的亮點，就是瓜山國小學生將擔任小小導覽員，帶領遊客從孩子的視角認識礦山文化。

黃金博物館長林文中表示，文化保存除了維護歷史，更重要的是向下扎根、世代傳承。目前瓜山國小學生正積極接受導覽培訓，透過課程與實地演練學習在地歷史與文化，為文化行旅做好準備。為展現對小小導覽員的重視，林文中也親自頒發聘書，勉勵孩子們成為山城文化的最佳代言人，將家鄉故事分享給更多遊客。

今年文化行旅三條路線各具特色，「運輸之路」走訪礦車步道、斜坡索道等礦業遺跡，並體驗礦車藏寶盒DIY；「生活之徑」漫遊酒保口、八角亭、祈堂老街，感受昔日礦山聚落生活，並手作環保提袋；「再生之道」則由在地居民帶領走訪濂福宮、黃金瀑布及濂洞國小山洞隧道，從不同角度看見水湳洞聚落的新生命。

除文化行旅外，今年礦山藝術季也與九份商圈合作推出「九份輕旅．療癒手作系列」及藝術家工作坊，邀請民眾透過旅行、藝術與手作深入體驗山城魅力。黃金博物館表示，期盼藉由文化行旅串連地方資源，讓更多人認識礦山歷史，也讓孩子成為文化傳承的重要力量，為山城注入更多活力與希望。