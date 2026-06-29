公私攜手圓夢 雙溪、澳底弦樂團五周年成果發表

雙溪國小與澳底國小弦樂團成立滿五週年，此次在福容大飯店舉辦「雙溪×澳底：我們的音樂夢」成果發表會。活動由福容大飯店熱心提供演出場地，讓偏鄉學童站上專業舞台展現五年來的學習成果。悠揚琴聲贏得現場觀眾熱烈掌聲，也見證兩校透過跨校合作與社會資源挹注，讓偏鄉孩子擁有接觸音樂、追逐夢想的機會。

長期支持偏鄉音樂教育的蘋果慈善基金會、新北瑞芳扶輪社及台北光耀扶輪社皆到場共襄盛舉，肯定孩子們多年來的努力與堅持。各界表示，看見孩子從初學到能站上舞台自信演奏，更在各項比賽中屢獲佳績，深感欣慰，也將持續投入資源陪伴學校推動音樂教育，讓偏鄉學子擁有更多學習與展演機會。

雙溪國小校長葉永菁表示，偏鄉發展樂團並不容易，感謝社會各界五年來持續支持，讓孩子透過音樂拓展視野、培養自信，也落實教育平權精神。

澳底國小校長馮端瑩指出，兩校長期跨校合作共享資源，展現偏鄉教育共好精神，也感謝福容大飯店提供優質演出場地，讓孩子留下珍貴且難忘的舞台經驗。

參與演出的學生分享，從剛開始練琴手指破皮，到如今能自在站上舞台演奏，每一步都充滿挑戰與收穫，尤其能在這麼美麗的場地完成演出，更是國小階段最珍貴的回憶。這場音樂會不僅展現孩子五年的學習成果，更凝聚社會各界的愛心與力量，讓悠揚琴聲持續在東北角山海間傳遞，陪伴更多孩子勇敢追逐音樂夢想。