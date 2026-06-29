捷運三鶯線國華站人行陸橋改造 陶藝元素吸睛

捷運三鶯線即將通車，新北市府將捷運國華站原本的人行陸橋，拓寬重建為6公尺寬的現代化人行陸橋，融入在地陶藝文化，打造兼具通行、安全、美感與文化意涵的人行空間。三鶯線於6/30通車後，市民及旅客可透過嶄新的步行動線往返車站、公園與周邊社區，在日常通勤與休憩之間，感受藝術融入生活的城市魅力。

新北市捷運局長李政安表示，市府團隊持續以最高標準推動各項通車前置工作，不僅嚴格把關工程品質與營運安全，更積極落實「將藝術融入市民生活」的施政理念，捷運建設不只是交通運輸工程，更肩負提升城市景觀、優化公共空間及傳承地方文化的重要使命。國華站人行陸橋，正是將捷運建設向社區延伸的重要成果，讓公共建設兼具交通機能與美學價值。

李政安說，國華站人行陸橋將原有狹窄連通橋拓寬重建為6公尺寬的現代化人行陸橋，橫跨鶯歌溪，串聯溪兩岸生活圈，不僅提供更加安全、舒適的步行環境，也讓周邊居民前往國華站及新啟用的國華公園更為便利，進一步完善人本步行路網。

陸橋融入濃厚的在地文化特色，邀請鶯歌在地藝術家創作陶板拼貼作品，設置於陸橋兩側，以陶藝元素詮釋鶯歌的人文歷史與產業特色，將傳統工藝轉化為公共藝術，讓旅客踏入車站周邊開始，即能感受濃厚的地方文化氛圍，也讓原本單純的通行空間，成為兼具藝術欣賞與文化體驗的城市廊道。

新北市捷運局指出，三鶯線秉持「站站有特色、處處有故事」的理念，除沿線各車站設置公共藝術外，也持續將藝術元素延伸至車站周邊公共空間，讓捷運建設與地方文化相互融合、彼此輝映。